NFV-Funktionär Stebani: "Es würde nur über eine Teilung der 3. Liga funktionieren"

Im Interview spricht Jürgen Stebani, Spielausschuss-Vorsitzende des Norddeutschen Fußballverbandes (NFV), über die Entscheidungen in der Corona-Pandemie, den jüngst gegen Jeddeloh und Havelse verhängten Punktabzug sowie eine mögliche Anpassung der Aufstiegsregel.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Stichwort Punktabzug für Havelse und Jeddeloh: Wie ärgerlich fanden Sie Bestrafung und Zeitpunkt, Herr Stebani?

Ärgerlich und vermeidbar, beides! Das Verfahren war nun einmal so, dass es mitsamt Einspruch und Gnadengesuch erst vor dem Fest Rechtskraft erlangte. Meine persönliche Meinung ist, dass man bei Vergehen wie Fristversäumnissen nicht gleich die Keule in Form von Punktabzügen herausholen sollte. Aber die Statuten sind nun einmal so. Vielleicht war es ein mahnendes Beispiel. Obwohl die Regionalligisten insgesamt sehr professionell arbeiten.

Die Liga ist zurück im alten Regelbetrieb, nach einer Saison in zwei Staffeln und mit Meister- und Abstiegsrunde. Welche Bilanz ziehen Sie abschließend zu diesem Modell als Notlösung in Zeiten der Pandemie?

Die weitestgehend reibungslose Umsetzung im Spielbetrieb hat uns recht gegeben. Es war wohl die bestmögliche Variante, auch wenn etwa einige Mannschaften in der Meisterrunde großen Rückstand mitbrachten und nur um die "goldene Ananas" spielen konnten. Wichtig: Es gab eine klare Linie beim Auf- und Abstieg, das hat sich bis in die unteren Klassen bewährt. So ließ sich der Sonderfall, dass es ein Jahr zuvor keine Absteiger gab und wir mehr Klubs als vorgesehen in der Liga hatten, besser handhaben.

Viele schätzten die kurzen Fahrten und vielen Derbys in den zwei regionalen Staffeln. Gab es Überlegungen, diesen Modus beizubehalten?

Die Staffeln hatten ihren Charme, klar. Und wenn anderswo in der Republik sogar anerkennend vom "Stebani-Modell" im Norden die Rede war, machte einen das natürlich auch stolz. Aber dennoch, eine große Liga für den Fußball-Norden ist die bewährte Organisationsform. Ein Normalbetrieb lässt sich mit einer einzigen großen Staffel auch einfach besser kalkulieren.

#2: Spieltagsrituale und Schlafen auf der Autobahn Nach den Feiertagen ist vor "Bolzplatz Tiki Taka". Felix und Diyar befinden sich mit ihren Klubs aktuell zwar in der Winterpause, das Thema Fußball beschäftigt die beiden aber weiterhin. Welche Rituale sie vor einem Match ausführen, verraten die beiden ebenso wie den allgemeinen Ablauf an einem Spieltag. Warum dieser für Diyar in der Kreisliga C teilweise ungleich spektakulärer ist als in der Regionalliga bei Felix - das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von "Bolzplatz Tiki Taka"! #1: Kinderserien und Profifußball 15.12.2022 Trailer: Bolzplatz Tiki Taka 07.12.2022 weitere Podcasts

In dieser Saison 2022/23 geht es in Sachen Auf- und Abstieg ja wieder "richtig normal" zu ...

Das stimmt. Es wird einen sicheren Aufsteiger in die 3. Liga geben. Dazu die Vierer-Aufstiegsgruppe zur Regionalliga mit Oberligisten aus den Landesverbänden. Sie ermitteln wieder in einfacher Runde die zwei Begleiter des Niedersachsenmeisters, der ja direkt aufsteigt. Einzige Unwägbarkeit: Es kann noch mehr als die sicheren drei Absteiger aus der Regionalliga geben. Abhängig ist das davon, ob sich unsere Nord-Klubs in der 3. Liga halten.

Als klarer Aufstiegsfavorit gilt für viele der aktuelle Tabellenführer VfB Lübeck. Auch für Sie?

Ja, Respekt vor der Lübecker Leistung! Der VfB hätte es sportlich verdient. Wenn er auch noch das Verhalten von Teilen seiner Zuschauer besser in den Griff bekommt, könnte er in der 3. Liga ein sehr gutes Bild für den Norden abgeben.

Der übernächste Nord-Meister muss dann turnusmäßig wieder in ein Qualifikationsspiel. Wie ließe sich dieser in der Dauerkritik stehende Modus abändern: mit nur drei Regionalliga-Staffeln wie in den Junioren-Bundesligen?

Nein, diese Chance sehe ich nicht. Jeder Landesverband sagt: Geht nicht an meine Regionalliga heran! Ich bin überzeugt, es würde nur über eine regionale Teilung der 3. Liga funktionieren. Aber auch die 3. Liga sträubt sich gegen eine Reform. Bei zwei Staffeln, die sicher nicht unattraktiver wären, ließe sich der Aufstiegswunsch für alle Regionalligameister leichter erfüllen. So aber kommen halt weiter nur der Westen und der Südwesten dauerhaft in den Genuss, der Rest muss sich weiter um zwei Plätze prügeln ...

Das neue Jahr ist angebrochen: Was wünschen Sie sich als langjähriger Funktionär für den Fußball im Norden?

Ich wünsche mir einfach, dass die Vereine so weiterarbeiten wie bisher. Ich bin bis in die untersten Ebenen viel auf den Feldern unterwegs und habe echte Hochachtung vor dem, was allerorts auch unter der Last von Corona geleistet wurde. Alle wollen spielen lassen, Angebote über den Sport hinaus schaffen und geben sich dabei große Mühe, oft ehrenamtlich und mit weniger Einnahmen als früher. Sie erlauben uns, den Fußball so weiterzuspielen, wie wir ihn mögen. Das ist ein unschätzbarer Wert, der unserer Gesellschaft gerade jetzt sehr guttut.