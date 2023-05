NFL vergibt Deutschland-Rechte an die Atlanta Falcons

Die NFL hat sich das internationale Wachstum weiter auf die Fahnen geschrieben. Mit den Atlanta Falcons bekam ein fünftes Team exklusive Marketingrechte für den deutschen Markt.

Im Rahmen ihres Global Markets Program vergab die National Football League am Dienstag weitere Marketingrechte. Im vergangenen Jahr hatten die Kansas City Chiefs, die New England Patriots, die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers exklusive Rechte für Deutschland bekommen. Nun kommt mit den Atlanta Falcons ein fünftes Team hinzu. Chiefs, Patriots und Buccaneers dürfen ihre Präsenz nun auf die komplette DACH-Region, also auch auf Österreich und die Schweiz ausweiten.

"Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, der NFL helfen zu können, international zu wachsen", wird Falcons-Präsident Greg Beadles in einer Meldung der NFL zitiert. "Die Liga und die Klubs haben sich sehr bemüht, sich Fanlager in Übersee aufzubauen und wir alle sehen die positiven Ergebnisse dieser Anstrengungen." Man habe sich explizit auf die Rechte für Deutschland beworben. Unter anderem durch die Verbindung zu ihrem Stadionsponsor Mercedes-Benz haben die Falcons enge Kontakte nach Deutschland.

Das erste Regular-Season-Game in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in München war im vergangenen November ein voller Erfolg. 2023 finden gleich zwei NFL-Spiele in Frankfurt statt. Dort trifft Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs mit MVP Patrick Mahomes am 5. November auf die Miami Dolphins. Eine Woche später stehen sich am 12. November die New England Patriots und die Indianapolis Colts gegenüber.

Die Saints erhalten Frankreich-Rechte

Die NFL vergab auch für andere Länder neue Rechte. So dürfen die New Orleans Saints, die wie die Falcons neu im Programm sind, künftig Frankreich als ihren exklusiven Markt bezeichnen. Die Pittsburgh Steelers, die bereits über Rechte in Mexiko verfügen, erhielten genauso wie die Jacksonville Jaguars (bislang nur United Kingdom) die Exklusivrechte für Irland und Nordirland.

ski