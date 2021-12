NFL trauert um eine Legende: "Es wird keinen anderen John Madden mehr geben"

Die Football-Welt trauert um John Madden. Die Trainer- und Kommentatorenlegende ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben, wie die NFL mitteilte. Die Ikone hinterlasse "mehr als nur ein Spiel", so die Liga.

"Niemand liebte Football mehr als der Coach. Er war Football." Mit diesen Worten huldigte Roger Goodell, der aktuelle Commissioner der National Football League, die verstorbene Trainer- und Kommentatorenlegende.

Madden führte die Oakland Raiders im Januar 1977 zum erstmaligen Gewinn des Super Bowls, in seinen zehn Jahren an der Seitenlinie erreichten die Raiders außerdem stolze achtmal die Play-offs. Im Januar 1979 beendete Madden dann etwas überraschend mit gerade einmal 42 Jahren seine Laufbahn als Head Coach. Bis zum heutigen Tage ist Madden noch immer der jüngste Trainer, der 100 Siege in der NFL erreichte. Und: Mit seiner Bilanz von 103 Siegen, nur 32 Niederlagen und sieben Remis mit den inzwischen in Las Vegas angesiedelten Raiders ist er der erfolgreichste Trainer der Geschichte gemessen an der Siegquote bei mindetens zehn Jahren im Einsatz (über 75 Prozent).

"Ich bin ein Trainer, war immer ein Trainer"

Ein Ass als Trainer und am Mikrofon: John Madden. imago images/ZUMA Wire

Für die jüngere Generation war John Madden vor allem die Stimme des Footballs. Von 1979 bis 2009 analysierte er Football-Spiele im US-Fernsehen und gewann dafür unter anderem 16 Emmy-Auszeichnungen. Seit 1988 trägt zudem das jährlich erscheinende NFL-Computerspiel von "EA Sports" Maddens Namen, weswegen von US-Medien oder Twitter-Usern in diesen Stunden schon Stimmen laut werden, dass der Publisher in den nächsten Jahren doch bitte eine besondere Edition zu Ehren von Madden herausbringen soll.

Die NFL-Ikone selbst hat sich trotz seiner Erfolge am Mikrofon aber nie um Preise oder Auszeichnungen geschert. Als er 2006 in die Hall of Fame des professionellen American Footballs gewählt wurde, sagte Madden: "Die Leute fragen mich: Bist du ein Trainer, ein Kommentator oder ein Videospiel-Typ? Ich bin ein Trainer, war immer ein Trainer."

Wir stehen für immer in seiner Schuld für das, was er für den Football und die NFL geleistet hat. NFL-Commissioner Roger Goodell

"Es wird keinen anderen John Madden mehr geben", so die abschließenden Worte über die nun im Alter von 85 Jahren verstorbene NFL-Legende. "Wir stehen für immer in seiner Schuld für das, was er für den Football und die NFL geleistet hat."