NFL startet Ticketverkauf für München am 25. Juni

Die NFL-Spiele in Deutschland waren zuletzt ein Publikumsmagnet. In diesem Jahr steht wieder eine Partie in München an - in zwei Wochen beginnt der Kartenverkauf.

Football-Fans in Deutschland bekommen erneut die Gelegenheit auf Tickets für ein NFL-Spiel in Deutschland. Am 25. Juni (12.00 Uhr) beginnt der Vorverkauf für die diesjährige Partie in München, wie die NFL am Dienstag mitteilte. "Die stetig wachsende Zahl an NFL-Fans und das wachsende Interesse an der NFL in Deutschland und Europa stimmen mich sehr positiv, und wir erwarten wieder einen großen Ansturm auf die Tickets", sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth. Die Partie zwischen den New York Giants und den Carolina Panthers wird am 10. November in der Münchner Fußball-Arena ausgetragen.

Alle Spiele bislang ausverkauft

2022 hatte die Deutschland-Premiere in München stattgefunden. Für die beiden Spiele, die im vergangenen November in Frankfurt ausgetragen wurden, gab es über drei Millionen Kartenwünsche. Alle NFL-Saisonspiele in Deutschland waren bislang ausverkauft. Bei der Verkaufsphase in zwei Wochen dürfen Kunden maximal vier Karten pro Person erwerben. Die Nachfrage dürfte das Angebot erneut massiv übersteigen.

