NFL spielt bis mindestens 2029 im Tottenham Hotspur Stadium

Gastspiele der NFL in London gibt es bereits seit 2007, seit 2019 im Tottenham Hotspur Stadium. Bis mindestens 2029 werden dort weiterhin jeweils zwei Spiele der Regular Season zu sehen sein.

Das Tottenham Hotspur Stadium wird zum "Home of the NFL in the UK", das gab die die NFL am Donnerstag bekannt. Bis 2029 werden im hochmodernen Stadion des Premier-League-Klubs jede Saison jeweils zwei Spiele der Regular Season ausgetragen.

Bereits seit 2007 trägt die NFL regelmäßig Spiele in London aus, seit 2019 im neu errichteten Stadion des Fußball-Traditionsvereins Tottenham. In diesem Jahr treffen im Tottenham Hotspur Stadium die Jacksonville Jaguars auf die Buffalo Bills (8. Oktober) sowie die Baltimore Ravens auf die Tennessee Titans (15. Oktober). Zuvor spielen im Wembley Stadium noch die Atlanta Falcons gegen die Jacksonville Jaguars (1. Oktober).

Spiele in Frankfurt

Auch in Deutschland ist die NFL zu Gast - im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Am 5. November spielt der amtierende Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes gegen die Miami Dolphins, die ebenfalls letztes Jahr die Play-offs erreicht hatten und mit hohen Ambitionen in die neue Saison gehen. Genau eine Woche später, am 12. November, treffen die Indianapolis Colts auf Super-Bowl-Rekordsieger New England Patriots. Beide Partien sind bereits ausverkauft.

Insgesamt werden damit fünf Regular-Season-Spiele der Saison außerhalb der USA ausgetragen - so viele wie nie zuvor.