NFL setzt Divisionals an: 49ers-Packers in der Nacht auf Sonntag

Auch wenn zwei Partien der ersten Runde noch ausstehen, hat die NFL das Divisional Weekend schon zeitgenau angesetzt. Für die Planung eurer langen Football-Nächte kommt hier die Übersicht ...

Die genauen Paarungen hängen noch von den ausstehenden Spielen der Wildcard-Round ab. Sollten sich die Buffalo Bills im auf Montag (22.30 Uhr) verschobenen Schnee-Spiel gegen die Pittsburgh Steelers durchsetzen, bekämen sie es in den Divisionals vor heimischer Kulisse mit den Kansas City Chiefs um den amtierenden MVP Patrick Mahomes zu tun. Schaffen die Steelers eine Überraschung, reisen sie zum Divisionsrivalen Baltimore Ravens, der sich als Top Seed der AFC dieses Wochenende noch ausruhen konnte. In diesem Fall könnten sich die Chiefs doch über ein Heimspiel in Arrowhead freuen, nämlich gegen die Houston Texans. Das Team um den zuletzt überragenden Rookie-Quarterback C.J. Stroud muss hingegen nach Baltimore reisen, falls die Bills ihrer Favoritenstellung gerecht werden.

In der NFC sieht das Bild schon etwas klarer aus. Die Green Bay Packers müssen nach ihrem Coup bei den Dallas Cowboys auswärts bei den ausgeruhten San Francisco 49ers ran. Die Detroit Lions mit All-Pro Amon-Ra St. Brown erwarten den Sieger des Duells Tampa Bay Buccaneers gegen Philadelphia Eagles.

Die Divisional-Round im Überblick

SAMSTAG, 20. JANUAR

22.30 Uhr: Houston Texans (4.) bei den Baltimore Ravens (1.) oder den Kansas City Chiefs (3.)

SONNTAG, 21. JANUAR

2 Uhr: Green Bay Packers (7.) bei den San Francisco 49ers (1.)

21 Uhr: Philadelphia Eagles (5.) oder Tampa Bay Buccaneers (4.) bei den Detroit Lions (3.)

MONTAG, 22. JANUAR

0.30 Uhr: Kansas City Chiefs (3.) bei den Buffalo Bills (2.) oder Pittsburgh Steelers (7.) bei den Baltimore Ravens (1.)

(alle Zeiten MEZ)

Auch der Zeitplan für die Championship Games in AFC und NFC steht bereits fest. Am 28. Januar wird ab 21 Uhr zunächst der AFC-Champion ermittelt, in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) dann der Gewinner der NFC gesucht. Super Bowl LVIII steigt in der Nacht auf den 12. Februar MEZ im Zocker-Paradies Las Vegas.