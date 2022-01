NFL-Play-offs: Titans vor Chiefs, Raiders mittendrin - Eagles kurz vor dem Ticket

In dieser Regular Season geht es erstmals bis Week 18, eine Woche bleibt den um die Play-offs kämpfenden Teams also noch. Das Ticket gelöst haben vor und um Weihnachten so einige Teams, doch es wird auch noch gezittert.

Mit den Tennessee Titans eine Woche vor Schluss auf einmal Top-Team in der ganzen AFC: Ryan Tannehill. Getty Images