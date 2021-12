NFL-Play-offs: Ravens zittern - Buccaneers und Rams folgen Packers und Cowboys

In dieser Regular Season geht es erstmals bis Week 18, ein paar Spiele bleiben den um die Play-offs kämpfenden Teams also noch. Das Ticket gelöst haben bis Weihnachten zwei Teams, weitere sind an den Feiertagen gefolgt.

Steht mal wieder in den Play-offs der NFL und dort vor seinem 46. Spiel (mehr als 22 Franchises): Tom Brady. Getty Images