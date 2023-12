NFL: Play-off-Stand - Vier Teams schon dabei - Rams-Chancen steigen

Auch in dieser Saison werden wieder 14 Play-off-Tickets unter den 32 NFL-Teams vergeben. Der aktuelle Stand.

Einmal mehr wird in der NFL knallhart aussortiert: Nur 14 der 32 Teams schaffen es in die Play-offs Anfang 2024. IMAGO/Eibner

Frühzeitig aus dem Rennen sind bereits die Carolina Panthers um Rookie-Quarterback und First Overall Pick Bryce Young sowie die New England Patriots unter Head Coach Bill Belichick. Auch die New York Jets haben es einmal mehr - genauer seit nun 13 Jahren - nicht geschafft. Und auch die Tennessee Titans haben das Weiterkommen verpasst, während sich unter anderem 49ers, die Ravens, die Eagles und Cowboys früh freuen.

Nach der Aufstockung der Endrunde um zwei weitere Wild-Card-Teams (seit 2021) hat in der AFC und NFC jeweils nur noch ein Team ein "First Round Bye" und kann eine Woche länger durchschnaufen. Ziel ist der Super Bowl LVIII, der in seiner 58. Ausgabe in Las Vegas steigt - hierzulande in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 2024 ab 0.30 Uhr.

Die Play-offs 2022/23

AFC (American Football Conference)

qualifiziert:

1. Baltimore Ravens (11-3)

im Rennen:

2. Miami Dolphins (10-4)

3. Kansas City Chiefs (9-5) - amtierender Super-Bowl-Champion

4. Jacksonville Jaguars (8-6)

5. Cleveland Browns (9-5)

6. Cincinnati Bengals (8-6)

7. Indianapolis Colts (8-6)

Auf den Plätzen 1 bis 4 stehen am Ende die jeweiligen Sieger der vier AFC-Divisionen, darüber hinaus gibt es drei Wild Cards.

Houston Texans (8-6)

Buffalo Bills (8-6)

Pittsburgh Steelers (7-7)

Denver Broncos (7-7)

Las Vegas Raiders (6-8)

Los Angeles Chargers (5-9)

ausgeschieden:

Tennessee Titans (5-9)

New York Jets (5-9) - seit 13 Jahren nicht mehr qualifiziert, die längste aktuelle Negativserie in der NFL, NBA, NHL und MLB zusammen

New England Patriots (3-11) - als sechsmaliger Super-Bowl-Champion so früh ausgeschieden wie seit 2000 nicht mehr

NFC (National Football Conference)

qualifiziert:

1. San Francisco 49ers (11-3 - Gewinner NFC West)

2. Dallas Cowboys (10-4)

5. Philadelphia Eagles (10-4)

im Rennen:

3. Detroit Lions (10-4)

4. Tampa Bay Buccaneers (7-7)

6. Los Angeles Rams (8-7)

7. Minnesota Vikings (7-7)

Auf den Plätzen 1 bis 4 stehen am Ende die jeweiligen Sieger der vier NFC-Divisionen, darüber hinaus gibt es drei Wild Cards.

Seattle Seahawks (7-7)

New Orleans Saints (7-8)

Atlanta Falcons (6-8)

Green Bay Packers (6-8)

New York Giants (5-9)

Chicago Bears (5-9)

ausgeschieden:

Carolina Panthers (2-12)

Arizona Cardinals (3-10)

Washington Commanders (4-10)

