NFL legt Spielplan fest: Miami-Buffalo-Kracher zum Abschluss von Week 18

Für die Terminierung des finalen Spieltags lassen sich die Verantwortlichen der National Football League gern Zeit, um die spannendsten Partien in beliebte Slots zu legen. Das ist inzwischen passiert - und die NFL fährt in der Tat am kommenden Wochenende zu Week 18 der Regular Season mit einem Kracher nach dem anderen auf.

Eines scheint glasklar: Gegen die Buffalo Bills will kein Team aktuell gern spielen. Das jetzige 27:21 gegen die längst ausgeschiedenen New England Patriots war für das im Saisonverlauf zwischenzeitlich aus dem Rennen gefallene Team der vierte Sieg am Stück.

Wäre die Regular Season schon jetzt vorbei, würden die Bills zum Start der Play-offs in zwei Wochen bei den Kansas City Chiefs (25:17 gegen Cincinnati und dadurch zum achten Mal am Stück AFC-West-Gewinner) gastieren. Beim amtierenden Super-Bowl-Champion. Käme es tatsächlich zu diesem Match, wäre Buffalo vom Gefühl her wohl sogar Favorit - auch weil bei Patrick Mahomes & Co. der Angriff krankt.

Doch die Regular Season ist noch nicht vorbei - und ganz nebenbei die Bills noch nicht endgültig für die Play-offs qualifiziert. Heißt im Umkehrschluss, dass die bei 10-6 stehende Mannschaft aus der AFC East zum Abschluss noch einen Sieg braucht, um ganz sicher dabei zu sein. Und hier kommen die NFL-Planer ins Spiel, die sich etwas ganz Besonderes überlegt haben: Denn die Buffalo Bills bestreiten ihr abschließendes Saisonspiel bei den Miami Dolphins (11-5) in der Nacht von Sonntag auf Montag (2.20 Uhr MEZ).

Wenn also alle anderen Entscheidungen gefallen sind, kämpfen diese beide Teams unter den Augen von Football-Amerika um den letzten Sieg dieser Regular Season. Und hier steht auch für die bereits in den Play-offs stehenden Dolphins etwas aus dem Spiel: Denn sollte Miami verlieren, würde Buffalo in der AFC East noch vorbeispringen und den Divisionstitel einfahren sowie zugleich ein Heimspiel sicher haben.

Steelers müssen siegen

Doch auch in den anderen Slots fährt der American Football große Geschütze auf. So geht es etwa bereits am Samstagabend (22.30 Uhr MEZ) los mit dem AFC-North-Schlager zwischen den Baltimore Ravens, die an sich entspannt ins Rennen gehen können (Top-Seed in der AFC schon sicher), und den Pittsburgh Steelers.

"Steel City" steht bei 9-7, wird also auch im 17. Jahr unter Head-Coach-Ikone Mike Tomlin keinen Negativrekord haben - und muss dennoch siegen. Denn aktuell steht das zuletzt wieder aufdrehende Pittsburgh außerhalb der Play-off-Ränge und braucht deswegen neben einem eigenen Erfolgserlebnis zum Start von Week 18 auch Schützenhilfe. Zum Beispiel in Form eines unwahrscheinlichen Unentschiedens der Indianapolis Colts im Duell mit den ebenfalls noch hoffenden Houston Texans (beide ebenfalls bei 9-7), das für die Nacht von Samstag auf Sonntag (2.15 Uhr MEZ) angesetzt worden ist. Das Spannende hierbei ist, dass der Sieger dieses Vergleichs - also Colts oder Texans - definitiv ein Endrundenticket einheimst.

Oder die Steelers gewinnen und Jacksonville (Sonntag ab 19 Uhr bei den Tennessee Titans gefragt) oder Buffalo (in Miami) verliert.

Buccaneers und Packers mit den besseren Karten

Sechs Spiele finden übrigens am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit statt, darunter das Fernduell der Tampa Bay Buccaneers (zu Gast bei den Carolina Panthers) mit den New Orleans Saints (gegen die Atlanta Falcons) um den Divisionssieg in der NFC South. Auch die Falcons selbst haben noch theoretische Chancen auf Titel und Weiterkommen, sofern die Bucs verlieren.

Der späte Slot am Sonntagabend um 22:25 Uhr (MEZ) ist derweil mit sieben Spielen befüllt. So liefern sich hier die Seattle Seahawks (bei den Arizona Cardinals) und die Green Bay Packers (gegen die Chicago Bears) erneut ein Fernduell um die Play-offs, wie bereits im vergangenen Jahr - damals mit besserem Ende für die Hawks nach der Niederlage von "The Pack" gegen die Detroit Lions im, wie sich herausstellen sollte, letzten Spiel von Green-Bay-Legende Aaron Rodgers (inzwischen New York Jets).

Klar ist: Gewinnen die beim jetzigen 33:10 bei den Minnesota Vikings sehr starken Käsestädter ihr Heimspiel im Lambeau Field gegen den Erzrivalen aus Chicago (wird das 208. Duell bei einer 106-95-6-Bilanz pro Packers), kann Seattle gar nichts mehr ausrichten.

Week 18 der Regular Season im Überblick

Der aktuelle Play-off-Stand in der Übersicht