NFL geht nach Spanien: 2025 Hauptrundenspiel in Madrid

Next Stop: Madrid. Die NFL weitet ihren globalen Markt weiter aus und wählt das für das Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid

Die NFL geht 2025 nach Spanien und trägt eine Hauptrundenpartie im Stadion von Real Madrid aus. Das gab die Liga am Freitag in Las Vegas am Rande des Super Bowls bekannt.

Nach London, München und Frankfurt am Main ist die spanische Hauptstadt die vierte europäische Stadt, in der die Liga Spiele austragen wird. Welche Teams im Estadio Santiago Bernabeu antreten, steht noch nicht fest."Wir fühlen uns Madrid als Standort langfristig verbunden", sagte NFL-Vizepräsident Peter O'Reilly, ohne konkret auf die Vertragslaufzeit mit der Stadt einzugehen.

Immer mehr Spiele außerhalb der USA

Die NFL bemüht sich zunehmend um eine Internationalisierung ihrer Sportart. In der kommenden Saison gibt es erstmals ein Hauptrundenspiel in Südamerika, wenn die Philadelphia Eagles direkt am ersten Spieltag in Sao Paulo antreten. Das zweite beteiligte Team ist bislang nicht bekannt.

Podcast #83: Super Bowl Preview - Der Head to Head Vergleich Es ist angerichtet. In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit steigt in Las Vegas der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Grille, Shuan, Adrian & Kucze bereiten euch in der neuen Folge „Icing the kicker” bestmöglich auf das große NFL-Endspiel vor - in dem wir die einzelnen Mannschaftsteile sowie die beiden Head Coaches Andy Reid und Kyle Shanahan „Head to Head” unter die Lupe nehmen. Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint bereits am 12. Februar so früh wie möglich. HOLY Energy® ist deine leckere und gesündere Alternative zu herkömmlichen Energy Drinks - ohne Zucker, ohne Taurin & ohne künstliche Aromen. Stattdessen bietet dir HOLY Energy® fruchtig-intensiven Geschmack gepaart mit langanhaltendem Energy Boost dank NewCaff® und vieler weiterer funktionaler Inhaltsstoffe. Und das bei unter 20 Kalorien pro Portion. Mit dem Gutscheincode KICKER5 sparst du dir 5€ auf deine erste Bestellung. Hier bestellen. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Beginnend mit der Saison 2025 will die Liga in jeder Saison bis zu acht Partien außerhalb der USA austragen. München ist in der kommenden Saison Gastgeber eines Spiels unter Beteiligung der Carolina Panthers. Im Jahr danach ist Frankfurt ein weiteres Mal an der Reihe. Darüber hinaus gibt es noch keine Vereinbarung mit der NFL.