NFL-Experte Adrian Franke wechselt zum kicker

Der kicker verstärkt sich mit dem renommierten NFL-Experten Adrian Franke.

Einen Namen machte sich Franke unter anderem mit seinen beliebten Kolumnen bei SPOX oder als Kommentator bei DAZN. Nun schreibt er für den kicker, der das Engagement im American Football damit weiter ausbaut. Ab dem Start der neuen Saison im September wird er wöchentlich seine fundierten Einschätzungen teilen.

Fans dürfen sich aber schon jetzt freuen: Der Experte wird nicht nur in der kommenden Draft-Vorschau-Folge des NFL-Podcasts Icing the kicker dabei sein, sondern bereits zum Draft und in der Offseason als Kolumnist mit exklusiven Stücken sein kicker-Debüt geben.

Der nächste große Wurf für kicker

Mit dem Buchautor ("American Football: Alles, was man wissen muss"), Kommentator und Podcaster ("Down Set Talk") ist dem kicker ein echter Coup gelungen. Franke genießt in der American-Football-Szene ein großes Standing und erreicht eine große Community im deutschsprachigen Raum. Für den kicker ist die Neuverpflichtung ein weiterer Schritt, das stetig gewachsene Football-Angebot weiter auszubauen, mit dem monatlich schon jetzt rund eine Million Nutzer erreicht werden.

#50: Unsere Free Agency Gewinnerteams Die Footballerei und der kicker feiern "Goldene Hochzeit"! In dieser Woche gibt es bereits die 50. Folge von "Icing the kicker", den NFL-Podcast in Kooperation der beiden Plattformen. Dieses besondere Jubiläum wollten wir zusammen mit euch feiern. Deshalb haben wir die 50. Ausgabe live produziert! Neben der Beantwortung euer Fragen verraten wir euch u.a., welche NFL-Teams unserer Meinung nach als Gewinner aus der Free Agency gehen. Und: Persönlich wird's auch... Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #49: Aaron Rodgers und der Free-Agency-Wahnsinn 16.03.2023 #48: Das Quarterback-Karussell in der NFL 02.03.2023 #47: Hält die Dynastie der Chiefs noch jahrelang an? 16.02.2023 #46 Magic Mahomes! Alles zum Super Bowl in Arizona 13.02.2023 weitere Podcasts

"Wir haben unsere Berichterstattung im Bereich American Football in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut und vertieft, unlängst gab es bereits die 50. Folge unseres NFL-Podcasts. Wir freuen uns, mit Adrian jetzt einen der größten NFL-Experten im deutschsprachigen Raum für uns gewonnen zu haben", sagt André Dersewski, Stellvertretender Leiter der Digitalredaktion. "Unseren Usern bieten wir damit noch einmal einen absoluten Mehrwert und unterstreichen unsere Ambitionen, die Berichterstattung im Football-Bereich weiter zu intensivieren."

Auch Adrian Franke freut sich über die neue Chance: "Der kicker ist längst nicht mehr 'nur' Heimat des Fußballs. Ich bin stolz darauf, ab kommender Saison unter anderem meine wöchentliche Kolumne bei Deutschlands traditionsreichster Sportmedienmarke zu veröffentlichen und dabei zu unterstützen, dem American Football die Aufmerksamkeit zu geben, die er verdient. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, NFL-Fans weiterhin mit tiefgehender Coverage zu versorgen."

Immer dienstags - doch Franke debütiert schon mit dem Draft

Beginnen wird Franke seine Tätigkeit für den kicker aber nicht erst im September, sondern schon vorher mit mehreren Standout-Stücken. Das erste davon liefert er nach dem Draft in Kansas City Ende April mit den Draft-Grades aller 32 Teams. Weitere Stücke, darunter auch die beliebten Power Rankings, folgen in Off- und Pre-Season.

Mit dem Saisonstart liefert Franke dann jeden Dienstag seine Einschätzungen zu den wichtigsten Themen des kompletten NFL-Spieltags inklusive des Monday Night Games.

Ein Gastspiel gibt er schon, bevor sein erster Text auf den kicker-Kanälen erscheint: Am 13. April ist Franke im NFL-Podcast Icing the kicker zu Gast. Dort wird er Rede und Antwort über seinen Einstieg beim kicker stehen und seine Expertise zum bevorstehenden Draft einbringen.