NFL Draft 2023: In dieser Reihenfolge wird gewählt

Erstmals seit 1947 gehörte der First Overall Pick im NFL Draft den Chicago Bears. Doch die machten das Erstwahlrecht zu Gold und gaben es für einiges an Gegenwert an die Carolina Panthers ab. Die Reihenfolge der ersten Runde des NFL Drafts 2023 im Überblick.

Die freie Auswahl beim Draft in Kansas City (27. bis 29. April 2023) musste Carolina einigermaßen teuer bezahlen: Die Panthers gaben ihren neunten Pick 2023, einen Zweitrunden-Pick 2023, den Erstrunden-Pick für 2024 sowie einen Zweitrunden-Pick für das Jahr 2025 und Wide Receiver D.J. Moore nach Chicago ab.

Stroud gilt momentan als Favorit

Die Panthers werden mit dem ersten Pick mit ziemlicher Sicherheit einen Quarterback wählen. Gut möglich, dass in diesem Jahr gleich vier Spielmacher früh gewählt werden, da mehrere Teams die wichtigste Position im Football dringend neu besetzen müssen. Hoch gehandelt werden die Namen Bryce Young (Alabama), C.J. Stroud (Ohio State), Will Levis (Kentucky) oder auch Anthony Richardson (Florida). Bei den Buchmachern ist Stroud derzeit klarer Favorit darauf, seinen Namen beim Draft als Erster zu hören.

Dass sie überhaupt über den First Overall Pick verfügten, hatten die Bears den Houston Texans zu verdanken. Diese hatten ihr abschließendes Duell gegen die Indianapolis Colts im dramatischen Endspurt mit 32:31 gewonnen und draften deshalb "nur" an 2. Quasi ein Abschiedsgeschenk von Head Coach Lovie Smith, der am Tag nach dem Spiel bei den Texans entlassen wurde. Houston hatte bereits im vergangenen Draft einen Top-5-Pick. 2022 wählten die Texans Cornerback Derek Stingley Jr. an 3.

Über hohe Picks freut man sich derweil aufgrund des schlechten Abschneidens einstiger Trade-Partner in Seattle und Detroit. Die Seahawks, die als letztes Team ihr Play-off-Ticket erhalten hatten, gegen die San Francisco 49ers dann aber ausschieden, draften mit einem der Picks, die sie im Trade für Russell Wilson bekommen hatten, an 5. Regulär zudem an 20.

Die Lions, die Seattles Play-off-Teilnahme mit dem Sieg bei den Green Bay Packers noch ermöglichten, folgen an 6. Den Pick erhielten sie einst von den Los Angeles Rams für Quarterback Matthew Stafford. Regulär verfügt Detroit zudem über Pick Nr. 18.

Die Reihenfolge für den NFL Draft 2023

1. Carolina Panthers (via Chicago Bears, Saisonbilanz 7:10)

2. Houston Texans (3:13:1)

3. Arizona Cardinals (4:13)

4. Indianapolis Colts (4:12:1)

5. Seattle Seahawks (via Denver Broncos, 5:12)

6. Detroit Lions (via Los Angeles Rams, 5:12)

7. Las Vegas Raiders (6:11)

8. Atlanta Falcons (7:10)

9. Chicago Bears (via Carolina Panthers, 3:14)

10. Philapelphia Eagles (via New Orleans Saints, 7:10)

11. Tennessee Titans (7:10)

12. Houston Texans (via Cleveland Browns, 7:10)

13. New York Jets (7:10)

14. New England Patriots (8:9)

15. Green Bay Packers (8:9)

16. Washington Commanders (8:8:1)

17. Pittsburgh Steelers (9:8)

18. Detroit Lions (9:8)

19. Tampa Bay Buccaneers (8:9)

20. Seattle Seahawks (9:8)

21. Miami Dolphins (9:8, Pick wurde von der NFL entzogen)

22. Los Angeles Chargers (10:7)

23. Baltimore Ravens (10:7)

24. Minnesota Vikings (13:4)

25. Jacksonville Jaguars (9:8)

26. New York Giants (9:7:1)

27. Dallas Cowboys (12:5)

28. Buffalo Bills (13:3)

29. Cincinnati Bengals (12:4)

30. New Orleans Saints (via San Francisco 49ers, 13:4)

31. Philadelphia Eagles (14:3)

32. Kansas City Chiefs (14:3)

Den Miami Dolphins wurde der Erstrundenpick aufgrund von Verstößen gegen NFL-Regularien entzogen.