NFL Draft 2023: First Overall Pick wandert wohl von den Bears zu den Panthers

Nach der abgelaufenen Saison 2022/23 lag das Recht bei den Chicago Bears, beim kommenden Draft als erstes Team einen neuen Spieler im Draft auszuwählen. Doch jetzt kommt es anders.

Nach übereinstimmenden Medienberichten aus den USA nehmen die Carolina Panthers das Heft des Handels selber in die Hand und schnappen sich den First Overall Pick von den Chicago Bears. Diesen Luxus, als erstes von 32 NFL-Teams einen Spieler im kommenden Draft auswählen zu können, lassen sich die Carolina Panthers (letzte Saison mit einer 7:10-Bilanz) einiges kosten.

Hoher Preis für den Wunsch-Quarterback

Sie geben ihren neunten Pick, einen Pick für die zweite Draftrunde, einen Erstrunden-Pick für 2024 sowie einen Zweitrunden-Pick für das Jahr 2025 an die Bears ab. Darüber hinaus wird Wide Receiver D.J. Moore nach Chicago transferiert. Dieser Move lässt tief in die Zukunftsplanung beider involvierten Teams blicken: Die Panthers wollen mit aller Macht einen neuen Franchise-Quarterback, während die Bears auch im nächsten Jahr auf der Quarterback-Position an Justin Fields festhalten.

Im Vergleich zu der Draftklasse des vorherigen Jahres sind dieses Jahr gleich mehrere Spielmacher in der Verlosung, als First Overall Pick ausgewählt zu werden. Besonders hoch gehandelt werden die Namen Bryce Young (Alabama), C.J. Stroud (Ohio State), Will Levis (Kentucky) oder auch Anthony Richardson (Florida). Der diesjährige Draft findet vom 26. bis 28. April in Kansas City statt.