NFL Deutschland-Spiele 2023: Termine, Übertragung und Tickets

2022 gastierte die NFL erstmals in Deutschland, auch in diesem Jahr duellieren sich vier Teams auf deutschem Boden. Alle Infos zu den NFL-Spielen in Frankfurt, hier im Überblick.

Mit den Kansas City Chiefs können deutsche Fans den amtierenden NFL-Champion in diesem Jahr live im Stadion verfolgen. Neben den Chiefs laufen außerdem die New England Patriots, die Miami Dolphins sowie die Indianapolis Colts 2023 in Deutschland auf.

Wo werden die Spiele ausgetragen?

Als Austragungsort der Partien zwischen den Chiefs und den Dolphins als auch zwischen New England und den Colts gilt in diesem Jahr der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt am Main. Das Stadion, in dem ansonsten Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt seine Heimspiele austrägt, bietet Platz für rund 48.000 NFL-Begeisterte.

Wann finden die NFL-Spiele in Deutschland statt?

Am 5. November kommt es zum Duell der Kansas City Chiefs mit den Miami Dolphins. Nach dem verpatzten Saisonauftakt gegen die Detroit Lions (20:21) ging Kansas City in allen fünf darauffolgenden Partien als Sieger vom Feld. Ähnlich positiv sieht es derzeit jedoch auch bei den Dolphins aus, die bis auf eine 20:48-Niederlage gegen die Buffalo Bills auf einen tadellosen Saisonstart zurückblicken können. Kickoff im ersten Frankfurt-Spiel ist um 15.30 Uhr.

Für die New England Patriots und die Indianapolis Colts geht es eine Woche später, am 12. November, in Frankfurt um den nächsten Sieg. Auch das zweite diesjährige Duell in Deutschland startet um 15.30 Uhr.

Gibt es noch Tickets für die Spiele in Frankfurt?

Der Andrang auf die Tickets der NFL-Spiele in Deutschland war auch in diesem Jahr gewaltig, sodass binnen weniger Minuten alle verfügbaren Tickets vergriffen waren. Fans, die über den freien Verkauf nicht an Karten kamen, haben lediglich noch geringe Chancen, sich über vereinzelte Gewinnspiele einen Platz im Stadion zu sichern. Zudem gibt es teilweise die Möglichkeit, Tickets in Verbindung mit speziellen Hospitality-Paketen zu erwerben, die allerdings deutlich teurer als der reguläre Verkaufspreis ausfallen.

Wie viel kosten die NFL-Tickets für Frankfurt?

Ursprünglich haben die Tickets für die NFL-Spiele in Frankfurt zwischen 75 und 225 Euro gekostet. Den Ausschlag für die weite Spanne gaben dabei die verschiedenen Kategorien innerhalb der Arena, zwischen denen sich die Fans beim Kauf ihrer Karten entscheiden konnten.

NFL in Deutschland: Wo werden die Spiele übertragen?

Football-Interessierte, die im Rennen um Tickets für die Spiele in Frankfurt leer ausgegangen sind, haben die Möglichkeit, die Partien live vor dem Fernseher zu verfolgen. Neben den kostenpflichtigen Streaminganbietern DAZN und RTL+ können nämlich beide Frankfurt-Spiele im Free-TV über RTL verfolgt werden, das seit dieser Saison die Free-TV-Heimat der NFL ist.