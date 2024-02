NFL Deutschland-Spiel 2024: Termin, Übertragung und Tickets

Bereits in der dritten Saison in Folge gastiert die NFL in Deutschland - dieses Jahr jedoch nur einmal. Alle Infos zum NFL-Spiel in München, hier im Überblick.

Im Rahmen der "International Games" dürfen sich die Football-Fans auch dieses Jahr über NFL-Action in Deutschland freuen. Nach der Ausnahmesituation im vergangenen Jahr mit zwei NFL-Spielen in Frankfurt - geschuldet durch Umbauarbeiten am Aztekenstadion in Mexiko-City zur Vorbereitung auf die kommende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 - findet in diesem Jahr nur das ursprünglich geplante, eine NFL-Spiel in Deutschland statt.

Wo wird das Deutschland-Spiel ausgetragen?

Wie bereits beim ersten Deutschland-Spiel der NFL - ein 21:16-Sieg von Superstar Tom Brady und dessen Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks im Jahr 2022 - kehrt die umsatzstärkste Liga der Welt in diesem Jahr in die Allianz-Arena nach München (Kapazität: ca. 70 000 Zuschauer) zurück. Außerdem bereits bekannt: 2025 steht dann Frankfurt wieder als Austragungsort fest.

Welche Teams treten in Deutschland an?

Während die NFL im Januar bereits angekündigt hat, dass die Carolina Panthers als Heimteam bei den "International Games" in der Allianz-Arena gastieren werden, ist der Gegner der Franchise aus North Carolina noch unbekannt. Erst im Rahmen der Veröffentlichung des Spielplans - zuletzt im Mai - wird das "Gastteam" präsentiert.

Wann findet das Deutschland-Spiel statt?

Die genaue Terminierung der Deutschland-Spiele findet ebenfalls erst im Zuge der Veröffentlichung des Spielplans der kommenden Saison statt. Jedoch kann - mit Blick auf die Vergangenheit - davon ausgegangen werden, dass das Deutschland-Spiel, wie bereits die drei Vorgänger, Anfang bzw. Mitte November in München stattfinden wird.

Wann startet der Vorverkauf?

Der Andrang auf die Tickets der NFL-Spiele in Deutschland war in den vergangenen Spielzeiten gewaltig - und auch dieses Jahr wird wieder eine große Nachfrage erwartet. Wann jedoch der offizielle Ticketverkauf starten wird, ist bisher noch unklar. In den letzten Spielzeiten begann dieser zwischen Ende Juni und Mitte Juli.

NFL in Deutschland: Wo wird das Spiel übertragen?

Alle Football-Interessierte haben auch in der kommenden Saison die Möglichkeit - dank eines breiten Angebots an Übertragungen der kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN und RTL+ -, die Partien der NFL live vor dem Fernseher und im Stream zu verfolgen. Mit dabei: die Übertragung des "Germany Games" im Free-TV im Programm von RTL, das seit letzter Saison die Free-TV-Heimat der NFL ist.