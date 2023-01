NFL: Der finale Play-off-Stand

Von insgesamt 32 NFL-Teams schafften es wieder nur 14 Mannschaften in die ab Mitte Januar 2023 startenden Play-offs. Der finale Stand.

Einmal mehr wurde in der NFL knallhart aussortiert: Nur 14 der insgesamt 32 Teams schafften es in die Play-offs. AFP via Getty Images

32 Teams sind wie jedes Jahr im Play-off-Rennen der National Football League (NFL) an den Start gegangen, das auch dieses Mal wieder über 18 Spieltage ging (früher 17 Wochen). Während in der Vergangenheit außerdem stets nur zwölf Mannschaften ein Ticket für die Endrunde bekommen haben, ist das Prozedere seit 2020 ein anderes. Seither dürfen 14 Teams an den Play-offs mitwirken - das Minimalziel eines jeden Teilnehmers -, was lediglich für je ein Franchise aus der AFC und NFC ein "First Round Bye" bedeutet.

Zu den Favoriten in diesem Jahr zählen etwa die Buffalo Bills oder Kansas City Chiefs aus der AFC und die Philadelphia Eagles oder San Francisco 49ers aus der NFC - auch wenn Letztere auch ihren zweiten Starting Quarterback Jimmy Garoppolo (Fußbruch) verloren haben.

Die Play-offs 2022/23

AFC (American Football Conference)

Qualifiziert:

1. Kansas City Chiefs (14:3, Gewinner AFC West)

2. Buffalo Bills (13:3, Gewinner AFC East)

3. Cincinnati Bengals (12:4, Gewinner AFC North)

4. Jacksonville Jaguars (9:8, Gewinner AFC South)

5. Los Angeles Chargers (10:7)

6. Baltimore Ravens (10:7)

7. Miami Dolphins (9:8)

Auf den Plätzen 1 bis 4 stehen die jeweiligen Sieger der vier AFC-Divisionen, darüber hinaus gibt es drei Wild Cards. Eine Besonderheit gibt es außerdem: Das Week-17-Duell zwischen Bengals und Bills ist nach einem Notfall abgebrochen und nicht wiederholt worden.

Ausgeschieden:

Pittsburgh Steelers (9:8)

New England Patriots (8:9)

New York Jets (7:10)

Tennessee Titans (7:10)

Cleveland Browns (7:10)

Las Vegas Raiders (6:11)

Denver Broncos (5:12)

Indianapolis Colts (4:12:1)

Houston Texans (3:13:1)

NFC (National Football Conference)

Qualifiziert:

1. Philadelphia Eagles (14:3, Gewinner NFC East)

2. San Francisco 49ers (13:4, Gewinner NFC West)

3. Minnesota Vikings (13:4, Gewinner NFC North)

4. Tampa Bay Buccaneers (8:9, Gewinner NFC South)

5. Dallas Cowboys (12:5)

6. New York Giants (9:7:1)

7. Seattle Seahawks (9:8)

Auf den Plätzen 1 bis 4 stehen die jeweiligen Sieger der vier NFC-Divisionen, darüber hinaus gibt es drei Wild Cards.

Ausgeschieden:

Green Bay Packers (8:9)

Washington Commanders (8:8:1)

Carolina Panthers (7:10)

New Orleans Saints (7:10)

Atlanta Falcons (7:10)

Los Angeles Rams als amtierender Super-Bowl-Champion (5:12)

Arizona Cardinals (4:13)

Chicago Bears (3:14)

Zum Thema: Reform der Play-offs: Ab 2020/21 zwei Teams mehr in der NFL-Endrunde

Zum Thema: Eine Woche mehr: Der Spielplan der NFL wird erweitert