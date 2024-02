NFL Combine 2024: Zeitplan, Übertragung, Übungen

Auch zwischen den Spielzeiten wird es in der NFL nicht langweilig. Vor dem Draft steht das Combine an. Alle Informationen zu der Veranstaltung hier im Überblick.

Was ist das Scouting Combine und warum ist es für die Teams wichtig?

Beim Combine stehen die College-Spieler, die beim Draft von den NFL-Teams ausgewählt werden, unter Beobachtung. Die jungen Athleten werden bei zahlreichen Tests auf psychische und physische Aspekte hin untersucht. Im Vorfeld des Drafts können sich die Teams einen Eindruck von potentiellen Picks machen, aber auch das Verhandeln von Deals untereinander sind nicht unüblich für das Event.

Wann und wo findet das NFL Combine 2024 statt?

Am 26. Februar startete das Combine in Lucas Oil Stadium in Indianapolis, der Heimspielstätte der Indianapolis Colts. Das Event endet am 4. März.

Wird das NFL Combine im TV oder Stream übertragen?

Das Combine kann im Livestream bei DAZN - auch mit dem NFL Pass - verfolgt werden. Alternativ wird bei ran der kostenlose Livestream des NFL Networks angeboten.

Zeitplan: Wann sind die einzelnen Positionen dran?

Am Donnerstag, den 29. Februar, finden die Tests für die Positionen Defensive Lineman und Linebacker statt. Am Tag darauf folgen die Defensive Backs und Tight Ends. Am 2. März sind die Quarterbacks, Wide Receiver und Running Backs gefordert. Den Abschluss am 4. März bestreiten die Offensive Linemen.

Welche Test und Übungen müssen die Spieler beim NFL Combine absolvieren?

- 40-Yard-Sprint

- Bankdrücken

- Hochsprung aus dem Stand

- Weitsprung aus dem Stand

- 3-Cone Drill

- Shuttle Run

- Positionsbezogene Übungen

Zusätzlich werden auch noch Körpermessungen, Doping- und Drogentests und weitere medizinische Untersuchungen durchgeführt. Ebenfalls werden die College-Spieler in Interviews mit den Vereinen auf ihre kognitiven Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit eingeschätzt.