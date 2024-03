NFL 2024 Free Agency: Welche Free Agents sind verfügbar?

Bald startet in der Free Agency der Kampf um die großen und lukrativen Verträge in der NFL. Ein Überblick über die wichtigsten Free Agents.

Bald ist es wieder so weit: In der NFL beginnt in der Free Agency wieder die Zeit der Jagd nach den großen und lukrativen Verträgen - besonders im Hinblick auf die Rekord-Salary-Cap in Höhe von 255,4 Mio. Dollar pro Team, die für die neue Saison festgelegt wurde.

Die 32 Teams der NFL können vom 20. Februar bis zum 05. März den "Franchise Tag" einmalig einsetzen, der es den Franchises ermöglicht, zumindest kurzfristig (für ein Jahr) einen Spieler mit auslaufenden Vertrag - die sogenannten "Free Agents" - auch für die kommende Saison für ein vorher bereits definiertes garantiertes Gehalt zu binden.

Danach dürfen alle Spieler mit auslaufendem Vertrag und ohne Franchise Tag - 2023 erhielten sechs Spieler die Schutzklausel - mit anderen Teams verhandeln und einen Vertragsabschluss erzielen: Der Startschuss für die Free Agency.

Besonders spannend zu beobachten wird die Entwicklung des Running-Back-Marktes sein, nachdem der Wert der Position deutlich gelitten hat - auch zum Nachteil vom zukünftigen Free Agent Derrick Henry - sowie die nächsten Ziele des noch verletzten Kirk Cousins und von Super-Bowl-Sieger Chris Jones.

Wann startet das Verhandlungsfenster für Free Agents?

Das Verhandlungsfenster für Free Agents in der NFL startet am 11. März 2024 (der sogenannten Legal Tampering Period), bevor die Free Agency in der NFL - mit dem Ligastart in eine neue Saison - offiziell am 13. März 2024 um 22 Uhr deutscher Zeit beginnt. Die Spieler in der umsatzstärksten Liga der Welt stehen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bei ihren bisherigen Franchises unter Vertrag und können frei mit anderen Teams verhandeln.

Die wichtigsten Free Agents im Überblick

Quaterback

Kirk Cousins (36 Jahre, zuletzt Minnesota Vikings)

Baker Mayfield (29 Jahre, Tampa Bay Buccaneers)

Ryan Tannehill (35 Jahre, Tennessee Titans)

Jacoby Brissett (31 Jahre, Washington Commanders)

Running Back

Saquon Barkley (27 Jahre, New York Giants)

Derrick Henry (30 Jahre, Tennessee Titans)

Josh Jacobs (26 Jahre, Las Vegas Raiders)

Wide Receiver

Mike Evans (30 Jahre, Tampa Bay Buccaneers)

Marquise Brown (26 Jahre, Arizona Cardinals)

Calvin Ridley (29 Jahre, Jacksonville Jaguars)

Michael Pittman (26 Jahre, Indianapolis Colts)

Gabe Davis (24 Jahre, Buffalo Bills)

Offensive Line

Tyron Smith (33 Jahre, Dallas Cowboys)

Mike Onwenu (26 Jahre, New England Patriots)

Defensive Tackle

Chris Jones (29 Jahre, Kansas City Chiefs)

Christian Wilkins (28 Jahre, Miami Dolphins)

Justin Madubuike (26 Jahre, Baltimore Ravens

Leonard Williams (29 Jahre, Seattle Seahawks)

D.J. Reader (29 Jahre, Cincinnati Bengals)

Edge

Josh Allen (27 Jahre, Jacksonville Jaguars)

Brian Burns (26 Jahre, Carolina Panthers)

Danielle Hunter (29 Jahre, Minnesota Vikings)

Jonathan Greenard (27 Jahre, Houston Texans)

Bryce Huff (26 Jahre, New York Jets)

Linebacker

Frankie Luvu (27 Jahre, Carolina Panthers)

Patrick Queen (25 Jahre, Baltimore Ravens)

Cornerback

L’Jarius Sneed (27 Jahre, Kansas City Chiefs)

Jaylon Johnson (25 Jahre, Chicago Bears)

Stephon Gilmore (33 Jahre, Dallas Cowboys)

Safety

Antoine Winfield (26 Jahre, Tampa Bay Buccaneers)

Kyle Dugger (28 Jahre, New England Patriots)

Xavier McKinney (25 Jahre, New York Giants)