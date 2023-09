NFC South: Laufende Falcons und ein First-Overall-Pick, der sich beweisen muss

Eine Division ohne Gewinnerteam? Das war die NFC South in der vergangenen Saison. Dass sich dieses Szenario wiederholt, ist unwahrscheinlich, doch über allen vier Teams schweben Fragezeichen. Offen ist das Rennen um den Play-off-Platz durchaus.

Atlanta Falcons (Vorjahr 7:10): Laufen, laufen und nochmal laufen

Seit Jahren setzt die gesamte NFL immer mehr auf Quarterbacks mit starken Armen und pfeilschnelle Receiver. Die gesamte NFL? Nein. Die Atlanta Falcons arbeiten gegen diesen Trend und haben in der Off-Season alles dafür getan, aus einer ohnehin starken Rushing Offense, eine auf dem Papier noch bessere zu machen. Denn mit dem achten Pick im Draft sicherte sich das Franchise aus Georgia Bijan Robinson. Der 21 Jahre alte Running Back gilt als riesiges Talent, das zweidimensional als Runner, aber auch als Receiver eingesetzt werden kann. Zusätzlich investierten die Falcons Draftkapital und Gehälter in die O-Line, die vor allem im Run Blocking bereits zur Ligaspitze gehörte.

Offensiv ist die Ausrichtung also klar: Der Ball wird in erster Linie am Boden bewegt, was dann in zweiter Instanz Quarterback Desmond Ridder größere Fenster im Passspiel öffnen soll. Der Drittrunden-Pick (Pick 74 im Draft 2022) wurde nach vier Spielen zum Saisonende nun als Starter bestimmt. Doch wird Ridder den Anforderungen eines NFL-Starters gerecht? Ein großes Fragezeichen.

Ein weiteres Fragezeichen für das Team von Head Coach Arthur Smith ist die Defensive. Auch hier investierte Atlanta kräftig, was angesichts der mit wenig Talent ausgestatteten Unit bitter nötig war. Um die Säulen Grady Jarrett und A.J. Terrell wurden mit Safety Jesse Bates, D-Linern Calais Campbell und David Onyemata weitere Namen gestellt, die die Falcons kompetitiv machen sollen. Denn die ausgeglichene NFC South vergibt wie jede Division ein Play-off-Ticket. ATL darf sich berechtigte Hoffnungen darauf machen, vom letzten auf den ersten Platz zu springen. Wenn der Plan aufgeht.

New Orleans Saints (Vorjahr 7:10): Alles besser mit Carr?

Die große Konstante in New Orleans ist seit den Abschieden von Sean Payton und Drew Brees, dass man konsequent an oder gern auch über der Grenze des Salary Caps agiert. Durch Vertragsumstrukturierungen kommt man immer wieder darunter, zögert so einen Umbruch hinaus. Denn die Saints sehen sich weiter als Contender. Die Verpflichtung von Quarterback Derek Carr unterstreicht das. Der 32-Jährige war neun Jahre lang das Gesicht der Raiders, im zehnten NFL-Jahr gibt es einen Neuanfang. Die Vorzeichen könnten allerdings auch hier besser sein.

Running Back Alvin Kamara fehlt in den ersten drei Wochen gesperrt, im Receiver-Corps schlug Rookie Chris Olave vergangene Saison zwar ein, doch war allein auf weiter Flur. Viel hängt bei den Saints mit dem Fitnesszustand von Michael Thomas. Der Receiver war in seinen besten Jahren unbestritten einer der besten seiner Zunft. Doch nur zehn Spiele in den letzten drei Jahren lassen das Problem erahnen. Der 30-Jährige hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Für Carr wäre ein fitter Thomas neben Olave wichtig, um den Ball schnell verteilen zu können.

Auf ihm ruhen die Hoffnungen in New Orleans: Derek Carr. Getty Images

Auf der defensiven Seite musste NOLA allerdings empfindliche Abgänge wie Chauncey Gardner-Johnson oder Marcus Williams hinnehmen. Hier scheint der Kaderumbruch schneller voranzugehen. Es wird spannend zu sehen, ob und wie der defensiv denkende Coach Dennis Allen diese mit jungen Talenten verstärkte Einheit zum Erfolg coachen kann. So viel Angst wie in früheren Jahren müssen gegnerische Offensive Coordinator vor diesen Saints vermutlich nicht haben.

Carolina Panthers (Vorjahr 7:10): Viel Kapital für Young

Carolina, vergangene Saison mit der gleichen Bilanz wie Saints und Falcons ins Ziel gekommen, ging die spielfreie Zeit besonders aggressiv an. Mit den Bears verhandelten die Panthers einen Deal, der zwar den ersten Draft-Pick nach Charlotte schickte. Dafür wanderten aber drei First-Round-Picks, einem in der zweiten Runde und in D.J. Moore der beste Receiver des Teams nach Chicago.

All dies, um im Draft Bryce Young als First-Overall-Pick ins Team zu holen. Der 22-jährige Quarterback zeigte in Alabama sein großes Talent, gewann unter anderem die Heisman Trophy für den besten College-Spieler 2021. Doch wie so häufig ist es die Frage, ob Young seine Fähigkeiten auch in der NFL mehr als nur aufblitzen lassen kann. Für die Panthers geht es im ersten Schritt nicht um Siege oder Niederlagen, sondern um Antworten: Ist Young der Franchise-Quarterback, um den man in den nächsten Jahren ein dominantes Team aufbauen kann?

Bewerten wird dies bei den Panthers künftig Frank Reich. Der langjährige Colts-Head-Coach folgt auf Matt Rhule und Interimscoach Steve Wilks. Prunkstück von Reichs Team ist klar die Defensive. Hier haben die Panthers in den letzten Jahren viele junge Talente wie Brian Burns, Shaq Thompson oder Jaycee Horn gefunden und geschliffen. Insgesamt gehört die Verteidigung sicher in die obere Hälfte des NFL-Vergleichs. Mit dem Divisionstitel hat Carolina wohl nur etwas zu tun, wenn Bryce Young direkt voll überzeugt. Wahrscheinlicher ist ein Übergangsjahr.

Tampa Bay Buccaneers (Vorjahr 8:9): Super-Bowl-Blues in der Post-Brady-Ära

Mit dem Signing von Tom Brady im Jahr 2020 war der Plan der Buccaneers klar: Super Bowl oder nichts. Und erstaunlich schnell ging dieser Plan auch auf. Dass das Franchise aus Florida im folgenden Jahr nahezu alle Starter halten konnte, erklärt die jetzige Situation des Teams gut. Finanziell ging man mit dem Kader bis ans Limit. Nun müssen die Ansprüche in Tampa Bay wieder deutlich zurückgeschraubt werden. Der Star-Quarterback beendete nach einem enttäuschenden Jahr endgültig die Karriere. Die Offensive Line bröckelt. Und auch die Star-Receiver Mike Evans und Chris Godwin werden nicht jünger.

Während die Defensive der Buccaneers weiter eine Stärke sein sollte (mit Calijah Kancey wurde ein spannender Lineman gedraftet), ist die Offensive wohl die große Baustelle, dich nicht innerhalb kurzer Zeit geschlossen werden kann. Quarterback Baker Mayfield spielt bereits für sein viertes Team und wird wohl maximal eine Übergangslösung sein können. Die O-Line gehörte letztes Jahr bereits zu den schwächsten und hat mit Ryan Jensen ihren so wichtigen Center verloren.

Gut möglich, dass die Defensive um Lavonte David, Shaquil Barrett und Co. die Bucs das ein oder andere Mal in einer engen Partie halten kann, doch große Hoffnungen auf Erfolge brauchen sie Tampa-Fans zunächst nicht machen.

