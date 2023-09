NFC East: Nur zwei Unklarheiten bei den Eagles - Doppelter Hot Seat in Washington

In Washington lastet auf gleich zwei Protagonisten viel Druck, in New York steht der Hoffnungsträger nicht auf dem Platz, in Dallas gibt es viele Wenns - und in Philadelphia müssen große Fußstapfen ausgefüllt werden. Die NFC East im kicker-Check.

Philadelphia Eagles (Vorjahr 14:3): Fragezeichen nur neben dem Platz

Auf dem Papier haben die Eagles zwar einige Abgänge verzeichnet - und doch dürfte der Kader Philadelphias der kompletteste in der gesamten NFL sein. Bestes Beispiel für das beeindruckende Roster Building von General Manager Howie Roseman: Dass in Javon Hargrave einer der besten Defensive Tackles der Liga das Team verließ, dürfte kaum ins Gewicht fallen, weil der Super-Bowl-Verlierer des vergangenen Jahres in Fletcher Cox, Jordan Davis und Rookie Jalen Carter gleich drei weitere Spieler von herausragender Qualität auf dieser Position hat und Philadelphia damit wohl weiterhin die beste D-Line der NFL stellt.

Unklar ist höchstens, ob die Abgänge der beiden Coordinators Shane Steichen (jetzt Head Coach der Colts) und Jonathan Gannon (jetzt Head Coach der Cardinals) aufgefangen werden können. Wenn die beiden neuen Männer Brian Johnson (Offense) und Sean Desai (Defense) die großen Fußstapfen ausfüllen können und sich die herausragende Vorsaison von Quarterback Jalen Hurts nicht als One-Season-Wonder entpuppt, sollten die Eagles erneut der Top-Favorit in der NFC sein.

Dallas Cowboys (Vorjahr 12:5): Gut, aber nicht gut genug?

Gut genug für die Play-offs, aber nicht gut genug für den Super Bowl - so lassen sich die letzten beiden Jahre von "America's Team" treffend zusammenfassen. Und die Vermutung liegt durchaus nahe, dass sie auch in dieser Saison zutreffen könnte. Das Roster der Cowboys gehört weiterhin zu den besten in der NFC und verfügt kaum über nennenswerte Schwachstellen, zudem sind Pass Rusher Micah Parsons, Cornerback Trevon Diggs und Wide Receiver CeeDee Lamb junge Top-Spieler auf wichtigen Positionen, die in der kommenden Saison noch besser werden könnten. In Brandin Cooks aus Houston haben die Cowboys außerdem einen sehr guten Nr.2-Receiver hinter Lamb geholt.

Soll mit den Cowboys auch endlich Erfolg in den Play-offs haben: Quarterback Dak Prescott. IMAGO/USA TODAY Network

Das spricht alles dafür, dass sich die Cowboys auch dieses Mal einen Platz in den Play-offs sichern können - mehr dürfte aber nur drin sein, wenn Head Coach Mike McCarthy als Playcaller mindestens so gut ist wie der abgewanderte Offensive Coordinator Kellen Moore, wenn der Abgang von Tight End Dalton Schultz aufgefangen werden kann, wenn die verletzungsgeplagte Offensive Line dauerhaft fit bleibt - und vor allem wenn Dak Prescott endlich den Sprung vom guten zum herausragenden Quarterback schafft.

New York Giants (Vorjahr 9:7:1): Wieder Überraschungsteam?

In der vergangenen Saison war der Play-off-Einzug der New York Giants die vielleicht größte positive Überraschung. Viel geändert hat sich seitdem nicht an einem Kader, der 2022 deutlich über seinen Verhältnissen spielte. Rund um den athletischen Quarterback Daniel Jones und Running Back Saquon Barkley werden die Giants wohl wieder ein lauflastiges Offensivspiel aufziehen, das aber deutlich variabler werden muss. Die Hoffnung ruht dabei auf dem hochtalentierten, aber verletzungsanfälligen Tight End Darren Waller, der von den Las Vegas Raiders in den Big Apple wechselte und zu der sicheren Anspielstation werden soll, die Jones bislang stets fehlte.

#60: Preview NFC/AFC East - unsere X-Faktoren! Wir befinden uns bereits mitten in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Heute in 3 Wochen ist Kickoff in der NFL. Höchste Zeit also, dass wir unsere Division Previews fortsetzen - diesmal mit der NFC East und AFC East. Auf welche X-Faktoren kommt es bei diesen acht Teams an? Nicht überraschend stehen in dieser Ausgabe u. a. Aaron Rodgers, Zeke Elliott, Jalen Hurts, Josh Allen und Dak Prescott im Fokus. Dazu werden natürlich auf wieder eure Fragen beantwortet. Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 31. August. Dann blicken wir auf die NFC West und AFC West voraus. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire

Der wohl größte Hoffnungsträger der Giants steht aber gar nicht auf, sondern neben dem Platz. Head Coach Brian Daboll wurde zuletzt in seinem ersten Jahr in der Verantwortung direkt zum Coach of the Year in der NFL gewählt, weil er das - mit Ausnahme der starken Interior Defensive Line um Dexter Lawrence und Leonard Williams - unterdurchschnittlich besetzte Team bis in die Divisional Round geführt hatte. Sollte Daboll dieses Kunststück erneut gelingen, wäre das zwar nicht mehr ganz so sensationell wie in der vergangenen Saison - aber immer noch eine große Leistung.

Washington Commanders (Vorjahr 8:8:1): Rivera und Howell auf dem Hot Seat

Nach dem Abgang von Skandal-Besitzer Dan Snyder soll alles besser werden in der US-Hauptstadt. Während der Ruf des Franchises nach vielen Chaos-Jahren fast nur besser werden kann, steht hinter dem sportlichen Erfolg ein großes Fragezeichen - ein Fragezeichen namens Sam Howell. Gerade einmal 19 Pässe hat der 22 Jahre alte Quarterback in seiner noch kurzen NFL-Karriere geworfen, jetzt bekommt er die Chance, sich als Mann für die Zukunft bei den Commanders zu empfehlen.

Dabei kann er neben Star-Receiver Terry McLaurin auf einen spektakulären Neuzugang im Coaching Staff bauen: Eric Bieniemy, langjähriger Offensive Coordinator von Patrick Mahomes in Kansas City und ewig enttäuschter Head-Coach-Kandidat, callt künftig die Plays in Washington. Schon jetzt gibt es Gerüchte, dass Bieniemy auf den aktuellen Head Coach Ron Rivera, dessen Stuhl nach drei durchwachsenen Jahren wackelt, folgen könnte. Vor allem die auf dem Papier gut besetzte Defense, für die Rivera verantwortlich ist, muss sich deutlich steigern. Nur wenn das passiert und Howell positiv überrascht, kann Washington in der starken Division ein Wörtchen mitgreden.