Neziri geht ins fünfte Jahr bei Lohne

Rilind Neziri wird auch in der kommenden Saison das blau-weiße Trikot der Lohner tragen. Bereits seit 2020 schnürt der 28-jährige Mittelfeldspieler die Fußballstiefel für BWL, auch wenn er in der laufenden Runde meist nur als Backup diente (drei Startelfberufungen, zehn Einwechslungen). Dennoch sei er sehr froh über die Vertragsverlängerung. "Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Verantwortlichen und das Trainerteam vorzeitig auf einem zukommen. Ich fühle mich wohl in Lohne und ein großer Faktor sind auch die Jungs mit denen ich schon seit einer längeren Zeit zusammenspiele."