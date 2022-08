Neymar und Mbappé: "Es gibt kein Unbehagen"

Nach dem "Elfmetergate" zwischen Neymar und Kylian Mbappé versuchte PSG-Trainer Christophe Galtier die Wogen zu glätten.

Während des Spiels gegen Montpellier (5:2) schien es, als hätten Neymar und Mbappé eine kleine Diskussion über den Elfmeter vor dem 2:0 gehabt - am Ende verwandelte der Brasilianer. Mbappé hatte im ersten Durchgang noch vom Punkt verschossen. Eine Situation, die nicht nur irritierte und Gerüchte um den Streit der beiden Stars befeuerte, sondern auch die Frage aufwarf, wer die Elfmeter beim französischen Meister schießen darf.

Auf die Frage, wer denn der eigentlich erste Schütze sei, antwortete Galtier bei der Pressekonferenz: "Es kann Messi sein, Ramos auch. Es gibt das, was ich mir in der Vorbereitung auf das Spiel wünsche, das muss respektiert werden, und es gibt auch die Realität des Spiels." Für die Stürmer, so der ehemalige Trainer von OGC Nizza "ist es wichtig, Tore zu schießen, für ihr Selbstvertrauen. Aber es gibt Spielsituationen und es liegt an den Spielern, intelligent zu sein und sich zurückzunehmen, wenn es nötig ist, um den Mitspielern Vertrauen zu geben."

In der Presse und auch im Internet kursierten nach der Partie gegen Montpellier zahlreiche Gerüchte über den möglichen Streit, ja Unbehagen zwischen den beiden PSG-Superstars - verstärkt durch Likes, die Neymar auf Tweets gesetzt hatte, die nicht gerade nett zu seinem Teamkollegen waren. Der Trainer wollte die Sache klarstellen.

Ich bestätige Ihnen ganz ehrlich, dass wir eine sehr angenehme Woche hatten, um uns gut auf das Spiel gegen Lille vorzubereiten. Christophe Galtier

"Es gibt kein Unbehagen. Das ist ein Missverständnis. Wir haben uns natürlich am nächsten Tag getroffen, um die Dinge zu bereinigen. Ich bestätige Ihnen ganz ehrlich, dass wir eine sehr angenehme Woche hatten, um uns gut auf das Spiel gegen Lille vorzubereiten", so Galtier, der PSG im Sommer übernommen hat. Gegen den Tabellenzweiten spielt Paris am kommenden Sonntag (20.45 Uhr).

Nach drei Spieltagen hat der Hauptstadtklub neun Punkte auf dem Konto. Die LOSC hat vier Zähler und spielte zuletzt 1:1 gegen Nantes.