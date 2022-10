Neymar und Mbappé betroffen? PSG dementiert Bericht über "Troll-Armeen"

Paris Saint-Germain droht ein handfester Skandal. Einem Bericht des investigativen Nachrichtenportals "Mediapart" zufolge, soll PSG "Troll-Armeen" im Internet beschäftigen. Der Klub selbst dementiert vehement.

Paris St. Germain ist eine globale Marke und "engagiere ständig Social-Media-Agenturen, um die hervorragende Arbeit des Vereins zu fördern", wird eine namentlich nicht genannte Paris nahestehende Quelle vom "Sender RMC Sport" zitiert, "der Klub habe aber niemals eine Agentur beauftragt, um einer Person oder Institution zu schaden. Es sei vollkommen absurd zu glauben, dass der Klub Menschen anheuere, um die eigenen Spieler zu trollen."

Zuvor hatte "Mediapart", das in der Vergangenheit in Frankreich mehrfach mit der Aufdeckung von Skandalen - unter anderem berichtete das Blatt 2010 über illegale Wahlspenden des damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy - für Wirbel gesorgt hat, berichtet, dass PSG massenhaft falsche Accounts in sozialen Netzwerken habe einrichten lassen, um unliebsame Medien, Persönlichkeiten und selbst eigene Spieler zu diskreditieren.

Das von ehemaligen Le-Monde- und Liberation-Redakteuren gegründete Investigativ-Portal stützt sich nach eigenen Angaben auf einen 50-seitigen Tätigkeitsbericht einer Digitalagentur, den diese für ihre Arbeit für PSG in der Saison 2018/19 erstellt hat. Demzufolge sei von der Agentur eine "Troll-Armee" geschaffen worden, die anschließend von der Kommunikationsabteilung von PSG überwacht worden sei.

Der Verein habe dabei einen Account mit exklusiven Informationen versorgt, um diesen glaubwürdiger und attraktiver für Follower zu machen. Besagte "Troll-Armee" soll laut "Mediapart" dann aber auch dafür eingesetzt worden sein, um etwa die Reputation von Neymar zu schützen und eine Ex-Partnerin des Brasilianers zu diskreditieren.

Doch nicht nur Ex-Liebschaften sollen Ziele gewesen sein, sondern auch Spieler, die mit PSG in Konflikt geraten waren, gerieten ins Visier. Dem Bericht zufolge wurde über besagte Accounts sogar Star-Stürmer Kylian Mbappé beleidigt worden sein, als es 2019 Wechselgerüchte zu Real Madrid gab. PSG dementierte den Bericht und erklärte, dass "der Verein nie eine Agentur beauftragt hat, um Personen oder Institutionen zu schädigen".