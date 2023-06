Neymar: Messi wird MLS populärer machen

Über seine eigene Zukunft sagte Neymar in einem Interview des brasilianischen Ablegers der NBA nichts, äußerte sich aber positiv über Lionel Messis Einfluss im Rahmen seines bevorstehenden Engagements bei Inter Miami.

Neymar bedauert den Wechsel seines bisherigen Teamkollegen Messi, über die Entscheidung des argentinischen Weltmeisters, sich nach seinem Ende Juni auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain Inter Miami anzuschließen, sei er bereits im Vorfeld informiert gewesen. Das nach den Worten des 31-Jährigen gut befreundete Duo spielte bereits vor der gemeinsamen Zeit bei PSG zusammen beim FC Barcelona.

Jeder sollte das genießen und ihn spielen sehen, denn leider ist nichts für immer. Neymar über Lionel Messi

Neymar ist überzeugt davon, dass Messi sich in Miami wohlfühlen werde. In der amerikanischen Metropole weilt der schon seit Februar an einer Knöchelverletzung laborierende Basketballfan im Zuge der NBA-Finals zwischen den Miami Heat und den Denver Nuggets. "Ich bin sicher, dass Leo die Liga hier in den USA verändern wird. Die Liga wird viel populärer werden", meinte der brasilianische Offensivspieler. "Jeder sollte das genießen und ihn spielen sehen, denn leider ist nichts für immer."

Über seine eigene Zukunft hüllte sich Neymar im Interview mit dem Sportportal in Schweigen. Offen ist, ob der seit Monaten verletzte Offensivspieler bei PSG bleibt. Zuletzt hatte Barcelonas Coach Xavi Gerüchte über eine Rückkehr zu den Katalanen dementiert und gemeint, dies gehöre "nicht zum Plan".