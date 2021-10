Neymar fehlt PSG gegen Leipzig

Paris Saint-Germain wird im dritten Gruppenspiel gegen RB Leipzig auf Neymar (29) verzichten müssen.

Wie der französische Tabellenführer am Montagnachmittag mitteilte, wird Neymar das Spiel gegen Leipzig am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wegen einer Leistenverletzung verpassen.

Der Brasilianer, zuletzt noch mit der Nationalmannschaft unterwegs, hatte auch das jüngste Ligaspiel gegen Angers (2:1) verpasst.

Ohnehin kommt Neymar in dieser Saison noch nicht richtig in Tritt. Während Kylian Mbappé nach wie vor zuverlässig trifft, steht der 29-Jährige erst bei einem Pflichtspieltor in sieben Einsätzen.