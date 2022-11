Next-Gen-ATP-Finals: Format, Favoriten, Übertragung

Das Tennis-Jahr neigt sich seinem Ende zu, hat aber noch das ein oder andere Highlight zu bieten. So stehen Next-Gen-ATP-Finals an - wer sind die Favoriten? Was ist neu? Wer überträgt in TV und Stream? Alle Antworten gibt's hier.

Wer darf bei den Next-Gen-ATP-Finals antreten?

Das Turnier findet in Mailand von Dienstag (8. November) bis Samstag (12. November) statt. Von den acht Startplätzen gehen sieben an die Spieler, die 21 Jahre oder jünger sind und die die meisten Weltranglistenpunkte in der Saison gesammelt haben. Der achte Startplatz wird per Wildcard vergeben.

Wie ist das Format?

Es gibt zwei Gruppen mit je vier Spielern. Gespielt wird Jeder-gegen-Jeden, die zwei Bestplatzierten einer jeder Gruppe spielen dann über Kreuz im Halbfinale gegeneinander. Es wird auf Hardcourt Best-of-Five gespielt, allerdings geht ein Satz nur bis vier, beim Stand von 3:3 geht es direkt in den Tie-Break. Während der Spiele gibt es bei 40:40 keinen Vorteil, vielmehr entscheidet direkt der nächste Punkt.

Was ist neu?

Bei den Next-Gen-ATP-Finals werden gerne mal Regeländerungen ausprobiert, von denen es manche dann auch ins offizielle Reglement schaffen - das berühmteste Beispiel ist dabei wohl das Hawk-Eye. In diesem Jahr gibt es auch Änderungen: Zum einen wird die Zeit beim Aufschlag verkürzt, wenn ein Punkt mit nur einem Schlag entschieden wird, als durch ein Ass, einen Service-Winner oder einem Doppelfehler, wird der aufschlagende Spieler anstatt 25 Sekunden nur noch 15 für den nächsten Aufschlag Zeit haben.

Zum anderen werden die Spieler nicht wie gewohnt nach zwei Spielen die Seiten wechseln, sondern erst nach drei. Die Aufwärmphase wird zudem von vier auf drei Minuten verkürzt. Das Ziel dieser Maßnahmen ist klar: Das Spiel soll insgesamt schneller und damit auch attraktiver für das Publikum gemacht werden.

Doch es gibt nicht nur Einschränkungen für die Spieler, so wird Coaching in gewissen Teilen zugelassen sein - etwa, wenn der Gegner ein Medical Timeout nimmt.

Wer sind die Favoriten?

Vorjahressieger Carlos Alcaraz (19) und der frisch gebackene Top-10-Spieler Holger Rune (19) würden die Kriterien auf jeden Fall erfüllen, allerdings sind beide in Mailand nicht am Start. Der Spanier wäre als Weltranglistenerster ohnehin bei den ATP Nitto Finals in Turin (13. bis 20. November) dabei gewesen, wird diese aber auch verletzungsbedingt verpassen. Rune indes sollte in Mailand an den Start gehen, doch er zog am Montag nach seinem Paris-Bercy-Sieg (Rekord inklusive) zurück und wird nun beim Masters-Finale in Turin der erste Ersatzspieler sein.

Für den von Star-Trainer Patrick Mouratoglou betreuten Dänen rückte Matteo Arnaldi nach. Der Italiener trifft in der grünen Gruppe auf Brandon Nakashima (USA), Jiri Lehecka (Tschechien) und seinen Landsmann Francesco Passaro. In der roten Gruppe findet sich mit Lorenzo Musetti der Turnierfavorit. In der Weltrangliste wird der Italiener, der in diesem Jahr Hamburg und Neapel gewann, auf Position 23 geführt - und ist allein schon deswegen favorisiert. Der Brite Jack Draper, Chun Hsin Tseng (Taiwan) und Dominic Stricker, der als erster Schweizer überhaupt an dem Turnier teilnimmt, werden aber ihre Chance ergreifen wollen.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Insgesamt werden 1,4 Millionen US-Dollar ausgeschüttet, maximal kann der Turniersieger 432,750 US-Doller einstreichen - dafür müsste er aber ungeschlagen durchs Turnier kommen.

Wer hat das Turnier schon gewonnen?

Der Sieger tritt auf jeden Fall in große Fußstapfen, so haben schon Stefanos Tsitsipas (2018), Jannik Sinner (2019) und Alcaraz (2021) das Turnier bereits gewonnen.

Wo kann man das Turnier sehen?

Im TV werden die Next-Gen-ATP-Finals in Deutschland nicht zu sehen sein, allerdings besteht die Möglichkeit, das Turnier via kostenpflichtigem Stream bei "Tennis TV" zu verfolgen.