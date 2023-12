Newsblog: Internationaler Handball - das Wichtigste in Kürze

Nicht nur Deutschland, auch der internationale Vereinshandball bringt interessante Neuigkeiten hervor. Die Übersicht behält man im neuen Newsblog von handball-world.news.

Dänischer Erstligist in finanzieller Schieflage

Der dänische Erstligist SønderjyskE hat das abgelaufene Geschäftsjahr, das zum 30. Juni dieses Jahres endete, mit einem Minus von 6,5 Millionen Dänischen Kronen (ca. 870.000 Euro) abgeschlossen. Am Spieleretat, der aber aktuell nur bei 10 Millionen Dänischen Kronen liegt, will der aktuelle Tabellenzehnte aber keine Einsparungen vornehmen. Der Klub habe eine Finanzspritze in Höhe von vier Millionen DKK und ein Darlehen in Höhe von 3,5 Millionen DKK erhalten.

"Das ist nicht zufriedenstellend. Einmal ist einmal zu viel, und wir werden daraus unsere Lehren ziehen. Die Liquidität ist gesichert, und wir blicken nach vorn in eine Zukunft, die besser aussieht, als es seit einiger Zeit der Fall gewesen ist", wird SønderjyskE-Direktor Kim Poulsen, der erst seit Juli im Amt ist, vom Nordschleswiger zitiert. "Wir werden nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Wir werden Prioritäten setzen und haben jetzt auch unsere Mannschaft außerhalb des Spielfeldes beisammen."

Europameister für Pick Szeged

Ungarns Vizemeister Pick Szeged hat sich zur kommenden Saison international verstärkt und den Schweden Tobias Thulin von GOG mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. "Dies ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere, ich kann in einer Mannschaft spielen, in der meine Entwicklung garantiert ist, mein Ziel kann nur sein, Titel und Siege zu erringen", wird der Keeper vom Verein zitiert.

Der 28-Jährige spielte auch schon in Deutschland beim SC Magdeburg und TVB Stuttgart. In seinem Heimatland spielter er zunächst für Önnereds HK und dann später bei Redberglids IK Göteborg. Gröte Erfolge waren der Sieg in der European League mit Magdeburg und der Gewinn des Doubles in Dänemark letzte Saison. Mit der Nationalmannschaft wurde Thulin 2022 Europameister.

Kentin Mahé vor Abschied von Telekom Veszprem

Kentin Mahé wird den ungarischen Meister Telekom Veszprem im Sommer verlassen. Der Franzose nimmt damit nach sechs Jahren Abschied mit zahlreichen Titeln vom Klub. Wohin der Weg des 32-Jährigen führt, ist hingegen ungewiss. » weitere Informationen

Bjerringbro-Silkeborg verpflichtet zwei dänische Nationalspieler

Der dänische Erstligist Bjerringbro-Silkeborg treibt die Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran. Auf den Abgang von Thomas Solstad zur TSV Hannover-Burgdorf hat der Klub nun reagiert und Anders Zachariassen vom Ligakonkurrenten GOG verpflichtet. » weitere Informationen

Ystads IF jubelt über Transfer-Coup

Niclas Ekberg verlässt den THW Kiel im kommenden Sommer und kehrt in seine schwedische Heimat zurück. Dieser Transfer sorgt bei Ystads IF für Jubelstürme. "Niclas Ekberg zurück nach Ystad zu holen, fühlt sich unbestreitbar sehr gut an", sagt Sportdirektor Marcus Lindgren in einer Mitteilung des Vereins. » weitere Informationen

Pick Szeged zieht Option bei Gleb Kalarash

Ungarns Vizemeister Pick Szeged hat den Vertrag mit Abwehrspezilist Gleb Kalarash vorzeitig um ein Jahr bis 2025 verlängert. Der russische Kreisläufer kam zum Saisonbeginn von der MT Melsungen, zuvor spielte er in Deutschland auch für den SC Magdeburg und den HBW Balingen-Weilstetten.

"Wir haben unsere Option gezogen. Er war in der Herbstsaison ein wichtiger Teil unseres Teams, er hat bewiesen, dass er eine große Stärke ist, ein hervorragender Sportler und ein echter Teamplayer", erklärt Szegeds Geschäftsführer Bence Kiss. Größter Erfolg des 33-Jährigen war 2019 der Gewinn der Champions League mit Vardar Skopje.

HC Kriens-Luzern trennt sich von Cheftrainer

Der Schweizer Handball-Erstligist HC Kriens-Luzern, das Team um Star-Spielmacher Andy Schmid, trennt sich im Sommer 2024 von seinem Cheftrainer. » weitere Informationen