Newsblog: Einsatz von Malus fraglich - Simic warnt vor Wetzlar

Kurze Nachrichten, schnelle Updates und bunte Meldungen: Der neue Newsblog von handball-world.news zur 1. Handball-Bundesliga der Männer.

Frisch Auf Göppingen: Einsatz von Spielmacher Jaka Malus fraglich

(16. Dezember 2023) Der Einsatz von Spielmacher Jaka Malus gegen die SG Flensburg-Handewitt (Samstag, 20:30 Uhr) ist "sehr fraglich", wie Frisch Auf Göppingen mitteilte. "Seine Knieprellung samt Kapselverletzung ist schmerzhaft und eine Entscheidung über Spieleinsätze erfolgt in den kommenden Tagen jeweils kurzfristig." Zudem wird Kreisläufer Kresimir Kozina (Sprungelenk) weiterhin fehlen. Als Verstärkung rückt Junioren-Nationalspieler Elias Newel in den Kader.

SC Magdeburg: Albin Lagergren verlängert

Der SC Magdeburg hat den Vertrag mit dem schwedischen Nationalspieler Albin Lagergren bis 2028 verlängert. Das gaben die Elbestädter vor der Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen am Samstag bekannt (wir berichteten).

SG Flensburg-Handewitt: Simon Pytlick vor Einsatz

Im DHB-Pokal unter der Woche stand Simon Pytlick das erste Mal wieder im Kader der SG Flensburg-Handewitt, gegen Frisch Auf Göppingen (Samstag, 16. Dezember, 20:30 Uhr) könnte er das erste Mal wieder auflaufen. "Simon ist bereit", stellt SG-Trainer Nicolej Krickau klar. "Wir werden sehen, welche Funktion und Qualität er bringen kann."

THW Kiel/Füchse Berlin: Topklubs beim SO-TECH CUP 2024

(16. Dezember 2023) Der THW Kiel und die Füchse Berlin gehen in der kommenden Saisonvorbereitung beim SO-TECH CUP 2024 in Halle-Westfalen an den Start. Am 24. und 25. August 2024 messen sich die beiden Bundesliga-Topklubs mit Telekom Veszprém (Ungarn) und HBC Nantes (Frankreich). Eintrittskarten sind ab sofort zum Preis ab 15,50 Euro unter (05201) 81 80 erhältlich sowie online und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen.

MT Melsungen: Nebojsa Simic warnt vor HSG Wetzlar

(15. Dezember 2023) Nebojsa Simic warnt vor dem Hessenderby davor, die HSG Wetzlar trotz des klaren Tabellenbildes zu unterschätzen. "Wetzlar ist immer in der Lage, seine Gegner zu überraschen", erklärte der Torhüter der MT Melsungen vor dem Anwurf am Samstag, 16. Dezember um 19:00 Uhr.

Er verwies auf die Siege des Gegners gegen Hannover und Gummersbach. "Man weiß einfach nicht, welches Gesicht die HSG gerade zeigt", so Simic. "Und das macht dieses Spiel für uns als vermeintlichen Favoriten auch so schwierig"." Die MT Melsungen ist als Tabellenvierter zumindest tabellarisch gegen den Fünfzehnten im Vorteil. Die Nordhessen müssen im Derby allerdings weiterhin auf ihren besten Feldtorschützen Elvar Örn Jonsson (Bauchmuskelverletzung) verzichten.

SC DHfK Leipzig: Einsatz von Andri Rúnarsson und Matej Klíma fraglich

(15. Dezember 2023) Der SC DHfK Leipzig muss vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den VfL Gummersbach (Sonntag, 17. Dezember, 15:00 Uhr) um den Einsatz von Andri Rúnarsson und Matej Klíma bangen. "Die beiden Rückraumspieler sind angeschlagen und für die Begegnung fraglich", teilte der Erstligist mit. Der Einsatz entscheidet sich am Spieltag.

"Wir sind momentan Tabellennachbarn, was die Wichtigkeit dieses Spiels nochmals erhöht", so Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson. Das Spiel zwischen Leipzig und Gummersbach wird nicht nur bei DYN, sondern auch bei sportbild.de sowie im Fernsehen auf BILD TV gezeigt.

Rhein-Neckar Löwen: Trauer um Wieland Knaus

(15 . Dezember 2023) Die Rhein-Neckar Löwen trauern um Wieland Knaus. Der langjährige Löwen-Partner verstarb am Samstag, 09. Dezember beim Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe in der SAP Arena.

"Zutiefst betroffen und eines treuen Partners beraubt, möchten die Löwen allen Angehörigen und Nahestehenden ihr Beileid und Mitgefühl zum Ausdruck bringen und werden Wieland Knaus beim letzten Heimspiel des Jahres gegen Eisenach mit einer Gedenkminute würdigen", teilte der Verein mit.

TBV Lemgo Lippe: Füchse Berlin für TBV-Trainer Kehrmann "heißer Meisterschaftskandidat"

(15. Dezember 2023) Für Florian Kehrmann, Trainer des TBV Lemgo Lippe, ist der kommende Gegner Füchse Berlin (Samstag, 16. Dezember, 19:00 Uhr) einer der großen Titelanwärter in dieser Spielzeit. „Die Füchse sind ein heißer Meisterschaftskandidat, der unglaublich durch die Liga marschiert", erklärte der Weltmeister von 2007.

Er hob die defensiven Qualitäten des kommenden Gegners hervor und betonte mit Blick auf Dänen-Star Mathias Gidsel: "Sie verfügen über den vielleicht prägendsten Spieler der Liga, aber sich nur auf ihn zu fokussieren wird jedoch nicht genug sein." Das Ziel seiner Lipperländer: "Wir wollen Berlin ärgern, das Spiel so lange wie möglich offen gestalten und vor einer nahezu ausverkauften Kulisse eine super Stimmung aufbauen."

Frisch Auf Göppingen: Neuwahl des Aufsichtsrats

(15 . Dezember 2023) Die Gesellschafterversammlung von FRISCH AUF! Göppingen hat in seiner Sitzung am Donnerstag nach drei Jahren turnusmäßig die Mitglieder des Aufsichtsrats der FRISCH AUF! Göppingen Management und Marketing GmbH neu gewählt. Der bisherige Vorsitzende Claus Mai schied aus; zu seinem Nachfolger wurde Matthias Weigele bestimmt. Stellvertreter sind Oliver Schwarz und Thomas Lander.