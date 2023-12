Newsblog 3. Liga Männer - Kurzmeldungen der Vereine

64 Vereine spielen in der Saison 2023/24 in der 3. Liga der Männer. Neuigkeiten aus den vier Staffeln finden sich gesammelt im neuen Newsblog von handball-world.news.

Eintracht Hildesheim: Herbstmeister in Staffel Nord-West

Eintracht Hildesheim feiert dank eines 30:28 (13:16)-Sieges am Samstagabend gegen den VfL Fredenbeck die Herbstmeisterschaft. Die Niedersachsen beenden die Hinrunde mit einer makellosen Bilanz von 30:0 Punkten. "Jetzt werden wir erstmal durchatmen und dann wieder voll angreifen", erklärte Trainer Daniel Deutsch.

Wölfe Würzburg: Profivertrag für Nachwuchstalent

(16. Dezember 2023) Die Wölfe Würzburg statten Eigengewächs Milan Kütt für die kommende Spielzeit mit einem Profivertrag aus. Der in Rimpar geborene 17-Jährige durchlief alle Jugendmannschaften des Vereins und erhielt bereits in dieser Saison seine ersten Einsätze in der 3. Liga. "Milan dient als Paradebeispiel für den Weg, welchen wir nach dem Abstieg eingeschlagen haben", betont der Verein in seiner Pressemitteilung.

"Ich bin glücklich und dankbar dafür, dass ich hier in meinem Heimatverein und auch meinem Heimatdorf die Chance bekomme mein Leidenschaft professioneller zu betreiben und meine Ziele zu verfolgen", sagt Kütt. Trainer Johannes Heufelder lobt: "Milan hat bereits in der Hinrunde bei uns positive Akzente setzen können und sein enormes Potenzial angedeutet."

TuS Dansenberg: Trainer Thomas Weber fehlt gegen Hanau

(16. Dezember 2023) Wenn der TuS 04 KL-Dansenberg am Samstag (20:00 Uhr) die HSG Hanau empfängt, wird Trainer Thomas Weber aus beruflichen Gründen fehlen. Für ihn wird Theo Megalooikonomou, Trainer der 2. Mannschaft, an der Seitenlinie fehlen. Der Aushilfscoach muss allerdings auf Frano Vujovic (Reha nach Meniskus-OP) sowie Luca Steinführer, der sich mit einer hartnäckigen Erkältung herumschlägt, verzichten.

HC Empor Rostock: Absteiger will zurück in die Erfolgsspur

(16. Dezember 2023) Der HC Empor Rostock will nach der überraschenden Niederlage gegen den SC DHfK Leipzig 2 zurück in die Erfolgsspur finden. "Der Versuch, die beste Lösung zu finden, um den Gegner zu knacken, ist das gemeinsame Ziel unseres Teams“, kündigt Romas Aukstikalnis vor dem Duell mit der TSV Burgdorf II an (Samstag, 19:00 Uhr) an.

Der Gegner ist gewarnt: "Die werden bestimmt mit Wut im Bauch bei uns auflaufen und sich die Punkte zurückholen wollen", erwartet TSV-Trainer Kilian Kraft. "Es muss schon viel zusammenkommen, wenn wir eine Chance haben wollen, aber wir werden mit extrem hoher Leidenschaft um jeden Meter in der Halle kämpfen müssen.“

TSV Neuhausen/Filder: Philipp Keppeler auf dem Weg der Besserung

(16. Dezember 2023) Philipp Keppeler vom TSV Neuhausen/Filder ist nach seiner Verletzung auf dem Weg der Besserung. "Er macht seine ersten Schritte wieder auf dem Handballfeld", berichtet Trainer Tobias Klisch vor dem Heimspiel gegen den SV Salamander Kornwestheim (Samstag, 19:30 Uhr). "Wir sind da frohen Mutes, dass er im neuen Jahr dann auch wieder zur Harzkugel greifen kann." Abgesehen von dieser Personalie sieht es bei dem Drittligisten gut aus: „Ich hoffe, dass wir so mit voller Stärke, die uns gerade zur Verfügung steht, angreifen können."

TV Gelnhausen: Muskelfaserriss bei Thimo Wagner

(15. Dezember 2023) Der TV Gelnhausen muss bei den Bergischen Panthern (Samstag, 18:00 Uhr) auf Thimo Wagner verzichten. "Der Verdacht auf Muskelfaserriss hat sich beim Rechtsaußen bestätigt", teilte der Klub am Donnerstag mit. Hinter dem Einsatz von Julian Lahme steckt zudem noch ein Fragezeichen. "Wir brauchen eine bissige Abwehr, damit wir auch unseren Torhüter mit ins Spiel nehmen", fordert TVG-Cheftrainer Matthias Geiger. "Dann haben wir auch bei den Bergischen Panthern eine Chance."

HSG Ostsee N/G: Geschäftsführer sieht sich in Saisonprognose bestätigt

(15. Dezember 2023) Johann Plate, Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft der HSG Ostsee, sieht sich vor dem letzten Heimspiel im Jahr 2023 nach den gewmischten Ergebnissen in seiner Saisonprognose bestätigt. „Wir haben bereits vor der Saison gesagt, dass diese Saison eine Entwicklungssaison sein wird", erklärt er in einer Presssemitteilung. "Wir haben einen Umbruch im Kader vollzogen und dabei unseren Weg, verstärkt auf junge Talente aus der Region zu setzen, intensiviert."

Zusätzlich zu einem neuen Trainer mit eigener Spielphilosophie sei es daher von Anfang an zu erwarten gewesen, "dass wir diese Saison viele sportliche Überraschungen - ganz gleich ob positiv oder negativ - erleben werden und so ist es auch gekommen", führt Plate aus, betont jedoch: "Wir sind absolut zufrieden mit dem Team und der Arbeit des Trainergespanns und freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Entwicklungsschritt.."

SG Leutershausen: Yessine Meddeb fällt weiterhin aus

(14. Dezember 2023) Die SG Leutershausen muss beim Auswärtsspiel beim VfL Pfullingen (Samstag, 20:00 Uhr) weiterhin auf Rückraumspieler Yessine Meddeb verzichten. "Er hat seine Verletzung noch nicht ganz auskuriert und wird nicht mit dabei sein", teilte der Verein mit. "Auch hinter dem Einsatz von Kevin Bitz steht noch ein Fragezeichen." Trainer Thorsten Schmid hofft allerdings auf den Einsatz von Luca Mastrocola.

TSG A-H Bielefeld: Grippewelle verschärft Personallage

(14. Dezember 2023) Die Personalsituation beim TSG A-H Bielefeld ist vor dem Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach II (Sonntag, 17:00 Uhr) angespannt. Schöße und Pretzewofsky fallen bis über den Jahreswechsel hinaus mit Muskelfaserriss und Teil-Anriss im Innenband aus; hinzu kommt die Grippewelle. "Mit Strathmeier, Doden und Louis liegen aktuell drei Spieler flach. Broyer und Engelhardt werden unter der Woche wieder langsam einsteigen", berichtet Trainer Niels Pfannenschmidt. "Dass wir so angeschlagen sind, ist natürlich schon etwas doof, aber da müssen wir jetzt das Beste draus machen."