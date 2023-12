Newsblog 2. HBL: Einsatz von Wolf fraglich - Abschiedsspiel für Waschul

Kurze Nachrichten, schnelle Updates und bunte Meldungen: Der neue Newsblog von handball-world.news zur 2. Männer-Bundesliga.

Der Einsatz von Tom Wolf am Samstag ist fraglich. Marco Wolf

SG BBM Bietigheim: Einsatz von Tom Wolf fraglich

(16. Dezember 2023) Der Einsatz von Tom Wolf gegen den Dessau-Roßlauer HV (Samstag, 16. Dezember, 18:00 Uhr) ist fraglich. "Der Rückraumlinke der SG BBM ging am Dienstag mit Schmerzen im Oberschenkel vom Platz", teilte der Zweitligist am Donnerstag mit.

TV Großwallstadt: Heimspiel in Frankfurt

(15 . Dezember 2023) Es wird das Saison-Highlight für den TV Großwallstadt: Der Zweitligist trägt sein Heimspiel gegen GWD Minden am Sonntag, 28. April 2024 in der Süwag Arena in Frankfurt aus. Man sehe "enorm viel Potenzial für uns hinsichtlich der Zuschauergewinnung", sagt Geschäftsführer Stefan Wüst. "Wir sind nicht größenwahnsinnig, aber ich denke, wir können die Halle voll kriegen."

VfL Lübeck-Schwartau: Abschiedsspiel von Martin Waschul im Januar

(14. Dezember 2023) Nach zwölf Jahren beim VfL Lübeck-Schwartau beendete Martin Waschul im Sommer seine Karriere. Der Zweitligist wird seinen ehemaligen Abwehrchef mit einem Abschiedsspiel am 19. Januar um 19 Uhr ehren. Für das "Team Waschul" werden zahlreiche frühere Teamkollegen wie Jan Schult, Toni Podpolinski, Henning Quade, Fynn Ranke, Markus Hansen und Ariel Panzer auflaufen.

Hinzu kommen weitere Weggefährten, mit denen Waschul in der Jugend oder bei vorherigen Vereinen wie dem Wilhelmshavener HV zusammengespielt hat "Ich freue mich auf einen schönen Handball-Abend in der Hansehölle", sagt Waschul. „Fast alle haben auf meine Anfrage hin zugesagt. Es freut mich riesig, nochmal mit all den Jungs gemeinsam zu spielen." Tickets für das Spiel sind im Online-Ticketshop des VfL erhältlich.