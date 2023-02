Newcomer der Saison: Levy Finn 'levyfinn' Rieck

Vergangene Spielzeit wurde Levy Finn 'levyfinn' Rieck in der VBL als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Mittlerweile gehört er zur FIFA-Elite. Krönt er seinen kometenhaften Aufstieg mit dem Titel eFootballer des Jahres?

Er war die Entdeckung der vergangenen Saison der Virtual Bundesliga (VBL): Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Mit 20 Siegen, acht Unentschieden und nur zwei Niederlagen ist 'levyfinn' mit Hansa Rostock Sieger der Nord-West-Division geworden.

Der Höhenflug sollte sich auch im Grand Final fortsetzen. Erst im Halbfinale des virtuellen Bundesliga-Finals in der Straßenkicker Base in Köln war Schluss für den Überraschungs-Klub der Saison. Auch bei der Einzelmeisterschaft spielte der 20-Jährige seinen Stiefel, dribbelte sich trotz Verbindungsproblemen durch die Play-offs ins Grand Final. Dort zog er mit 4:0 Siegen in die K.-o.-Phase ein.

Bronze bei der Einzelmeisterschaft

Stoppen konnte Rieck erst der spätere deutsche Einzelmeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. Im Konsolenfinale bezwang er den gebürtigen Köthener knapp mit 1:0 und 2:1. Die VBL-Saison schloss er schließlich als Dritter ab, obwohl es lange nicht danach aussah.

Jamie 'Chaser' Bartel führte nach dem Hinspiel mit 2:0, Rieck drehte im Rückspiel nochmals auf und glich aus. Im Elfmeterschießen behielt er schließlich die Nerven und zog als Sieger und Newcomer der Saison vom Platz. Noch vor dem Beginn des Konsolenfinals erhielt er diese Auszeichnung live im Stream. Stimmberechtigt war sowohl die Community als auch eine Jury aus den Virtual Bundesliga-Kommentatoren Moritz Ladwig, Florian Hauser und Niklas Nörenberg.

Als Drittplatzierter erhielt Rieck ein Ticket für die Play-offs zum FIFAe World Cup - den verpasste er denkbar dramatisch. Im Entscheidungsspiel des Lower Brackets musste er ausgerechnet gegen Trainingspartner und Landsmann Benedikt 'BeneCR7' Bauer ran. Der damalige Bochumer setzte sich durch.

"Am Anfang war ich natürlich traurig, wenn man so kurz davor ist, aber im Nachhinein bin ich schon stolz darauf, was ich dieses Jahr erreicht habe", resümierte 'levyfinn' im Gespräch mit kicker eSport.

Kein One Hit Wonder

Hansa Rostock und 'levyfinn' - das scheint kein One Hit Wonder zu sein. Auch in dieser Spielzeit dominiert die Kogge die Nord-West-Division, abermals brilliert Rieck mit starken Leistungen. Mit 68 Treffern ist er Top-5-Torschütze der Liga, in Sachen meiste Siege teilt er sich diesen Rang mit Augsburgs Yannic 'Yannic0109' Bederke. Leistungen, die auch beim DFB nicht unbemerkt blieben. Im Januar wurde Rieck Teil der deutschen eNationalmannschaft.

kicker efootballer des jahres 2022 Bis zum 19. Februar um 23:59 Uhr könnt ihr für euren Favoriten abstimmen. Wir küren dann den Gewinner und überreichen die Auszeichnung in unserem Verlagshaus. Doch auch ihr könnt gewinnen: Je mehr Stimmen gesammelt werden, desto größere Preise gibt es abzuräumen.

Newcomer der Saison, Nationalspieler und Bronze bei der Einzelmeisterschaft der VBL. Ihr wollt das Jahr von 'levyfinn' doch noch mit einem Titel krönen? Beispielsweise als kicker eFootballer des Jahres 2022? Bis zum 19. Februar um 23:59 könnt ihr für ihn abstimmen.