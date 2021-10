Newcastle United: Saudische Übernahme steht kurz bevor

Die Fans von Newcastle United freuen sich, dass ihr Klub dieser Tage wohl verkauft wird. Doch der Abnehmer ist mehr als umstritten.

Eigentlich geht es nur noch um die Zustimmung der Premier League. Mike Ashley, der ungeliebte Noch-Besitzer, will Newcastle United ohnehin loswerden - und die Fans des aktuellen Tabellen-Vorletzten Mike Ashley.

Das wollen sie sogar so sehr, dass es ihnen womöglich ein bisschen egal zu sein scheint, wer ihren Klub für etwa 300 Millionen Pfund kaufen wird. Vielleicht freuen sie sich auch in erster Linie über weitere lukrative Summen in diesen schwindelerregenden Höhen. Doch bei der betreffenden Investorengruppe, die ihr Angebot aus dem Vorjahr bereits zurückgezogen hatte, geht es auch um andere Dinge.

Der öffentliche Investmentfonds Saudi-Arabiens, der 80 Prozent an dem Konsortium hält, das den NUFC übernehmen will (und damit übrigens Mehrheitseigner wäre, selbst wenn er offiziell als "vom Staat getrennt" gilt), ruft nun nämlich ganz andere Parteien auf den Plan. Nicht nur die Premier League, die solche Mehrheitseigner eigentlich verbieten will.

Nicht Sport, sondern Sportswashing

Die Alarmglocken klingeln auch bei der Menschenrechtsorganisation "Amnesty International", die sich öffentlich an die Premier League gerichtet und wiederholt auf ein sogenanntes "Sportswashing" aufmerksam gemacht hat. "Es ist ein klarer Versuch der saudischen Autoritäten, ihre Menschenrechtsverletzungen mit dem Glamour des Spitzenfußballs zu überstrahlen", beschreibt Geschäftsführer Sacha Deshmukh. Speziell Kronprinz Mohammed bin Salman steht diesbezüglich unter Beobachtung.

Bevor der Deal über die Bühne geht, sollte die Premier League einen "Eigner- und Direktorentest" einführen, der den Fokus auf Menschenrechte legt, fordert Amnesty International. Es liegt nun tatsächlich an der Liga, was sie mit sich machen lässt. Sie ist die letzte Hürde.