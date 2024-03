Newcastle-Kapitän Lascelles fehlt für sechs bis neun Monate

Den 4:3-Sieg über West Ham United hat Newcastle United teuer bezahlt: Kapitän Jamaal Lascelles wird den Magpies monatelang fehlen.

Bittere Nachricht: Jamaal Lascelles hat sich schwerer verletzt. CameraSport via Getty Images

Schon in der 17. Minute war die Partie zwischen Newcastle United und West Ham United (4:3) für Jamaal Lascelles beendet. Mit einer Knieverletzung verließ der 30-Jährige frühzeitig den Platz - und die stellte sich am Sonntag als Kreuzbandriss heraus.

Wie der NUFC mitteilte, wird Lascelles in der kommenden Woche operiert und fällt für sechs bis neun Monate aus. Zuvor war er 16-mal in der laufenden Premier-League-Saison aufgelaufen, dazu auch in beiden Champions-League-Partien gegen Borussia Dortmund über die volle Distanz (kicker-Noten 3,5 und 4,5).

Innenverteidigerkollege Sven Botman laboriert an der gleichen gefürchteten Verletzung, sodass die Personaldecke auf dieser Position für Trainer Eddie Howe langsam dünn wird.

Für den finanzstarken Tabellen-Achten geht es am Dienstag (20.30 Uhr) gegen den FC Fulham weiter, wenn die Premier League stilecht in eine englische Woche einbiegt.