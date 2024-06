Newcastle geht leer aus: Adarabioyo entscheidet sich für Chelsea

Der FC Chelsea bastelt am Kader der Zukunft und hat am Freitag mit Tosin Adarabioyo seinen ersten Sommerneuzugang präsentiert. Der begehrte Verteidiger kommt ablösefrei vom Londoner Nachbarklub Fulham.

In den vergangenen Transferperioden hat der FC Chelsea zum Teil ganz tief in die Tasche gegriffen, um Spieler an die Stamford Bridge zu lotsen. Im Fall von Tosin Adarabioyo ist das nicht nötig - der 26-Jährige wechselt ablösefrei von Premier-League-Konkurrent Fulham zu den Blues.

Um die Dienste des 1,96 Meter großen Verteidigers hatte nach übereinstimmenden englischen Medienberichten über Wochen Newcastle United gebuhlt. Am Ende aber gingen die Magpies leer aus, weil Adarabioyo lieber in London bleibt und die Herausforderung beim FC Chelsea annimmt. Beim Champions-League-Sieger von 2021 unterzeichnete der Engländer einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028.

"Chelsea ist ein riesiger Verein, und hier schließt sich für mich der Kreis", erklärt Adarabioyo: "Ich wurde drei Meilen von der Stamford Bridge entfernt geboren und habe dort mein Profidebüt gegeben."

Nachfolger für Thiago Silva

Der ehemalige englische U-19-Nationalspieler mit nigerianischen Wurzeln wurde in der Jugend von Manchester City ausgebildet, zu West Brom und Blackburn verliehen, ehe ihn Fulham im Oktober 2020 endgültig aus Manchester loseiste.

Adarabioyo machte seitdem 132 Pflichtspiele (fünf Tore, zwei Assists) für die Cottagers. Neben 78 Premier-League-Einsätzen (drei Tore) bringt er auch die Erfahrung von drei Partien in der Champions League mit zu den Blues, die in der kommenden Saison 2024/25 allerdings nur in der Conference League an den Start gehen werden.

Chelsea hat große Trophäen gewonnen und so soll es weitergehen. Tosin Adarabioyo

"Als ich aufgewachsen bin, war Chelsea immer ein Verein, der gute Leistungen erbracht hat und bei dem es großartige Spieler und Mannschaften zu sehen gab", sagt der gebürtige Londoner: "Chelsea hat große Trophäen gewonnen und so soll es weitergehen. Ich bin hier, um zu gewinnen."

Er sei "sehr aufgeregt" und freue sich darauf, "den Verein in die Richtung zu bringen, in die wir gehen wollen". Adarabioyo, der unter anderem die Rolle des ablösefrei gewechselten Thiago Silva einnehmen soll, ist auch der erste Transfer der Ära Enzo Maresca, der die Blues im Sommer als Cheftrainer übernehmen wird.