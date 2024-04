Isak und Gordon in Spiellaune: Magpies düpieren Tottenham

Dank eines 4:0-Erfolgs gegen Tottenham Hotspur, das durch die Niederlage aufgrund der nun schlechteren Tordifferenz Rang vier an Aston Villa verlor, schob sich Newcastle United vorläufig auf Platz sechs vor.

Newcastle-Coach Eddie Howe stellte nach dem 1:0 bei Fulham zweimal um. Statt Hall und Willock begannen Anderson und Barnes. Ange Postecoglou nahm derweil bei Tottenham nach dem 3:1 gegen Nottingham Forest nur einen Wechsel vor: Bentancur ersetzte Sarr. Richarlison fehlte erneut angeschlagen.

Gordon und Isak ganz abgezockt

Mit offenem Visier spielten beide Teams von Beginn nach vorne. Zunächst hatten die Spurs dabei die etwas besseren Chancen: Werner verzog zunächst mit einer Volleyabnahme (7.) und auch mit einer Direktabnahme nach Maddison-Vorarbeit (18.).

Angetrieben vom omnipräsenten Gordon wurden aber auch die Magpies immer wieder gefährlich und gingen nach einer halben Stunde in Führung. Nach Balleroberung und perfektem Zuspiel von Gordon verlud Isak im Strafraum den Ex-Wolfsburger van de Ven und vollstreckte eiskalt (30.).

Nur 95 Sekunden später stand es 2:0. Diesmal war es Gordon, der im Strafraum van de Ven recht leicht aussteigen ließ - und anschließend eiskalt zum Pausenstand vollstreckte (32.).

Isak zum Zweiten - Schär setzt Schlusspunkt

Schon in der Anfangsphase nach Wiederbeginn gelang den Magpies bereits die Vorentscheidung: Der aus der eigenen Hälfte steilgeschickte Isak blieb vor Vicario erneut eiskalt und schob zum 3:0 ein (51.). Im weiteren Verlauf verflachte die Partie zusehends. Die Spurs bemühten sich zwar, blieben aber in der Offensive zumeist harmlos. Newcastle schaltete zumindest offensiv einen Gang zurück, kam aber nach einer Standardsituation sogar noch zum 4:0-Endstand, den Schär per Kopf herstellte (87.).

Newcastle reist am übernächsten Mittwoch (21 Uhr) zu Crystal Palace. Die Spurs sind erst in zwei Wochen wieder gefordert. Dann, am Sonntag, 28. April (15 Uhr), steht das North London Derby gegen den FC Arsenal an.