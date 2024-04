Sheffield steigt mit Gegentor-Rekord ab - Isak & Co. ohne Gnade

Der erste Premier-League-Absteiger steht fest: Nach dem 1:5 in Newcastle ist Sheffield United auch rechnerisch nicht mehr zu retten. Die Anzahl der Gegentore sagt alles.

Sie verabschiedeten sich mit Moral, konnten aber nicht mehr verhindern, was sie schon seit Wochen hatten kommen sehen: Die Blades, wie Sheffield United genannt wird, müssen nach nur einem Jahr die Premier League wieder verlassen, in der sie in dieser Saison von Beginn an fehl am Platz gewirkt hatten. Das 1:5 bei Newcastle United am Samstagnachmittag besiegelte ihr Schicksal auch rechnerisch.

Wie schon am Mittwoch, als er bei Manchester United zweimal geführt hatte, ehe er noch mit 2:4 verlor, bäumte sich der Tabellenletzte auch gegen die Magpies zunächst noch einmal auf und führte dank Ahmedhodzic (5.) bis Mitte der ersten Hälfte verdient. Doch einmal mehr reichte das Engagement nicht für Punkte, weil die Defensive schlichtweg nicht erstligatauglich ist.

Der Ex-Dortmunder Isak, der mit nun 19 Saisontoren noch Chancen auf die Torjägerkrone hat, vollstreckte einmal nach einem schönen Steilpass (1:1, 26.) und einmal per Elfmeter (3:1, 61.), Bruno Guimaraes traf zwischenzeitlich per Flugkopfball (54.). Als Osborn den Ball auch noch mit einem astreinen Hackentrick ins eigene Netz stolperte (65.), war der Tag für die Gäste endgültig gelaufen. Joker Wilson erhöhte noch auf 5:1 (72.) - das Hinrundenduell hatten die Magpies, die noch die Qualifikation für Europa im Visier haben, sogar 8:0 gewonnen.

Sheffields Saison stand von Anfang an unter einem schlechten Stern

Als Tabellenzweiter hinter dem FC Burnley hatte Sheffield 2023 nach zwei Jahren Abstinenz die Rückkehr in die Premier League geschafft, an der es in der Saison zuvor als Absteiger noch in den Play-offs gescheitert war. Doch nach dem Verkauf einiger Leistungsträger stand die neue Spielzeit von Beginn an unter keinem guten Stern. Nach dem Fehlstart kritisierte Trainer Paul Heckingbottom die Klubführung dafür, im Sommer "Finanz- statt Fußballentscheidungen" getroffen zu haben - und musste Anfang Dezember gehen. Doch auch Rückkehrer Chris Wilder wusste keine Hoffnung auf den Klassenerhalt mehr zu wecken. Dem einen Sieg unter Heckingbottom fügte er nur noch zwei weitere hinzu.

Was dagegen stetig wuchs, war die Zahl der Gegentore. Satte 97 sind es nach dem Newcastle-Spiel, ein neuer Premier-League-Negativrekord waren schon die 92 davor. Bislang hatte Derby County 2007/08 mit 89 die meisten kassiert. Die 100er-Marke ist nur noch eine Frage der Zeit: Drei Spiele hat Sheffield ja noch zu bestreiten.