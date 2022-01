Bei Trippier-Debüt: Newcastle blamiert sich gegen Cambridge

Debüt sensationell missglückt: Kieran Trippier hat sein erstes Spiel für Newcastle United verloren. Die neureichen Engländer verloren in der 3. Runde des FA Cup überraschend mit 0:1 gegen den Drittligisten Cambridge United.

So hatte er sich sein erstes Spiel wohl nicht vorgestellt: Kieran Trippier, erster Transfer der neuen saudi-arabischen Besitzer bei Newcastle United, musste bei seinem Debüt für die Magpies eine blamable Niederlage hinnehmen. Dabei sah es für den Favoriten, der übrigens weitestgehend in Bestbesetzung auflief, gegen Drittligist Cambridge früh nach einer klaren Sache aus.

Newcastle machte über weite Strecken das Spiel - und hatte Chancen. Doch wie Saint-Maximin (25.) scheiterte Murphy (40., 45.) entweder an Cambridges Schlussmann Dimitar Mitov oder an der Latte. Das sollte sich rächen: Nach einer wackligen Abwehraktion der Magpies-Defensive erzielte Joe Ironside aus der Drehung die umjubelte Führung für den Tabellen-16. der League One (56.).

In der Folge warf Newcastle vor heimischem Publikum noch mal alles nach vorne, um das drohende Aus zu verhindern. Doch erneut war Mitov mit einer überragenden Parade bei Joelintons Kopfball zur Stelle (90.). Somit blieb es beim überraschenden Sieg für den Underdog, der in die 4. Runde des FA Cup einzieht - während Newcastle auch mit Trippier, der durchspielte, das bittere Ausscheiden nicht abwenden konnte.