Newcastle-Fansprecher: "Es liegt nicht an uns, das politische Geschehen in Saudi-Arabien zu bewerten"

Bei Newcastle United brechen aufgrund der saudischen Übernahme neue Zeiten an. Lee Forster gehört dem Vorstand des Supporter's Trust des Vereins an und gibt im kicker-Interview Einblicke in die Gefühlswelt.

Die letzte Meisterschaft ist 94 Jahre her, der letzte Titel war der Messepokal 1969, schon bald aber sollen neue Zeiten anbrechen bei Newcastle United, dem stolzen Klub im Nordosten Englands. Die Premier League erlaubte nun nach langem Hin und Her die Übernahme, vorrangig durch einen Staatsfonds aus Saudi-Arabien. Lee Forster gehört dem Vorstand des Supporter's Trust des Vereins an und ist gleich doppelt froh: Zum einen über das viele Geld der neuen Eigentümer, zum anderen darüber, dass die Regentschaft von Mike Ashley nach 14 Jahren beendet ist. Der milliardenschwere Chef einer Sportartikelfirma war den Anhängern der Magpies stets zu sparsam, was in ständigen Protesten und auch zwei Abstiegen gipfelte.

Die neuen Eigner sind ein Konsortium, das zu 80 Prozent vom Public Investment Fund (PIF) aus Saudi-Arabien kontrolliert wird, der über ein Vermögen von unfassbaren 300 Milliarden Euro verfügt. Amanda Staveley, die den Kauf verhandelte, sagt, die Premier League sei überzeugt, dass der Staat Saudi-Arabien nicht der kontrollierende Eigentümer des Vereins ist. Schwer zu glauben, schließlich ist der Gesamtvorsitzende des Fonds Mohammed bin Salman, der berüchtigte Kronprinz der Monarchie, angeblich verantwortlich für die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul.

Zehn Prozent des Konsortiums gehören zudem Staveleys PCP Partners und weitere zehn Prozent den Milliardärsbrüdern David und Simon Reuben, sie sind die zweitreichste Familie Großbritanniens. Forest, der gewählte Fan-Vertreter, spricht über die neuen Bosse, doch die Lage der Menschenrechte in Saudi-Arabien sehen die Anhänger nicht als ihr Thema an.

Heißen Sie die neuen Besitzer von Newcastle United willkommen?

Absolut! Eine aktuelle Umfrage unter den Mitgliedern des Supporter’s Trust hat ergeben, dass fast 94 Prozent von uns die Übernahme durch das Konsortium befürworten. In den Stunden nach dem Abschluss gab es von Seiten der Fans überwältigend positive Reaktionen, auch darum waren am Donnerstagabend spontan etwa 5000 Leute vor dem St. James' Park.

Haben Sie nicht Angst, dass die Seele Ihres Fußballvereins endgültig verkauft wird?

Um im heimischen und europäischen Fußball erfolgreich zu sein, müssen Klubs heute leider sehr wohlhabende Besitzer haben. Dies mag auch bei den neuen Eigentümern von Newcastle United der Fall sein, aber wir sind fest davon überzeugt, dass unsere unglaubliche Fangemeinde nicht zulassen wird, dass die Geschichte und Kultur unseres stolzen Arbeiterklubs von diesem noch nie da gewesenen Reichtum untergraben wird.

Aber zugleich sind Sie froh, Mike Ashley loszuwerden?

Natürlich. Von Anfang an war die Beziehung zwischen Mike Ashley und den Fans zerbrochen, was sich in den sinkenden Zuschauerzahlen zeigte, aber auch darin, dass viele zuvor leidenschaftliche Fans den Klub allenfalls apathisch unterstützt haben. Jetzt fühlt sich unser Verein wieder "vereint" - und dies kann nur Gutes für die Zukunft von Newcastle United bedeuten.

Mike Ashley hat immer wieder die Tradition unseres Klubs mit Füßen getreten. Forster

Warum waren Sie mit Ashley so unzufrieden?

Unter ihm war Newcastle United kein Klub mit dem primären Ziel, sich in der Tabelle zu verbessern - stattdessen wurde er nur als Unternehmen geführt. Und zwar als ein Geschäft, das ständig auf Kosten der Investitionen in Spieler betrieben wurde.

Aktuell steht Ihr Klub auf Platz 19.

Ja, das ist das Resultat seiner "finanziellen Wohltaten". Darüber hinaus hat Mike Ashley immer wieder die Tradition eines Klubs mit Füßen getreten, der seit fast 140 Jahren der Herzschlag unserer Stadt ist. Etwa, als er sich entschied, St James‘ Park umzubenennen in "The Sports Direct Arena". Das wurde ohne Rücksprache gemacht und war ein eklatanter Versuch, sein persönliches Geschäft durch unsere Klubgeschichte zu maximieren.

Auch einige Legenden waren vergrätzt.

Ja, Alan Shearer, Kevin Keegan und Jonas Gutierrez wurden alle von Ashley während seiner Amtszeit für seine eigenen Zwecke benutzt. Zwei von ihnen haben ihn erfolgreich vor Gericht verklagt.

Im Moment genießen wir einfach das Gefühl, unseren Klub wiederzuhaben! Forster

Was erwarten Sie jetzt von der von Saudi-Arabien geführten Eigentümerschaft?

Jedenfalls erstmal keine Neuzugänge für 100 Millionen Euro im Januar. Wir vom Supporter’s Trust erwarten, dass unsere neue Eigentümerschaft offen für das Engagement der Fans ist und jederzeit im besten Interesse von Newcastle United handelt.

Wird Ihr Klub bald auf Augenhöhe mit Manchester City sein?

Das ist natürlich der Traum aller Newcastle-United-Fans, die viel zu lange keinen Erfolg hatten, aber wir müssen Schritt für Schritt gehen und versuchen, unseren Verein von Grund auf neu aufzubauen. Im Moment genießen wir einfach das Gefühl, unseren Klub wiederzuhaben!

Und die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien spielt für Sie keine Rolle?

Es liegt nicht an uns, das politische Geschehen in diesem Land zu bewerten und wir werden dies auch nicht weiter kommentieren. Die neuen Eigner haben den Owners and Directors Test der Premier League bestanden. Also sind bitte die Verantwortlichen der Liga dafür der richtige Ansprechpartner.