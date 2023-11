Newcastle-Fans danken dem BVB - und umgekehrt

Wegen der fairen Preise sprachen die Newcastle-Fans dem BVB am Dienstagabend ihren Dank aus - den Hans-Joachim Watzke tags darauf zurückgab.

Als Borussia Dortmund am Dienstagabend Newcastle United empfing, ging es auf und neben dem Rasen ums Geld, ums große und ums kleine. Die BVB-Profis kämpften beim 2:0-Heimsieg erfolgreich um eine verbesserte Ausgangsposition in der Gruppe F und damit den lukrativen Einzug in die K.-o.-Phase. Dem schwarz-gelben Anhang gelang ein aufsehenerregender Protest gegen die ab 2024 wirksame Champions-League-Reform, hinter der sie gierige Geldmacherei wittern. Und auch die Newcastle-Fans hatten ein Anliegen.

Per Banner bedankten sich diese für die fairen Eintrittspreise beim BVB. "Change from £20 - thank you BVB", war dort zu lesen, also in etwa: "Wechselgeld bei 20 Pfund - danke, BVB". Tatsächlich hatten die Anhänger der Magpies für einen Stehplatz lediglich 18,50 Euro bezahlen müssen, was für Zuschauer in Premier wie Champions League eine echte Seltenheit darstellt.

Der BVB übertraf sogar die Forderung der langjährigen - und von den Klubs weitgehend ignorierten - Fan-Kampagne "Twenty's Plenty" ("20 sind genug"). Im Februar etwa hatten Anhänger des FC Bayern im Achtelfinalhinspiel bei Paris St. Germain ihrem Unmut über die horrenden Ticketpreise im Gästeblock Ausdruck verliehen ("70 Euro? Wir sind noch immer nicht Neymar!").

Watzke dankt Newcastle-Fans für "ihr sportliches, faires Verhalten"

Die Dortmunder Verantwortlichen wollen mit gutem Beispiel vorangehen. "Uns ärgert es sehr, wenn unsere Fans international teils fast 70 Euro für das günstigste Ticket bezahlen", sagte Klubboss Hans-Joachim Watzke am Mittwoch und gab die warmen Worte aus dem Gästebereich zurück: "Ein dickes Dankeschön unsererseits geht an die Fans von Newcastle für ihr sportliches, faires Verhalten. Sowohl in England als auch bei uns."

Durch die beiden Niederlagen gegen den BVB wurde Newcastle in der Gruppe F vom ersten auf den letzten Platz durchgereicht, hat aber weiterhin Chancen aufs Achtelfinale - während der BVB als neuer Spitzenreiter nun in der Pole Position ist.