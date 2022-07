Newcastle ausgestochen: PSG bekommt Ekitike

Paris St. Germain hat sich die Dienste von Hugo Ekitike (20) gesichert. Ein überraschender Wechsel, denn noch vor kurzer Zeit hatte eigentlich alles darauf hingedeutet, dass der junge Stürmer auf die Insel wechseln würde.

Noch Anfang Juni schien ein Wechsel des aktuell wohl größten französischen Sturmtalents zu Newcastle United nur noch Formsache zu sein, doch Ekitike sagte den Magpies ab - zum zweiten Mal. Bereits im vergangenen Januar hatte der junge Angreifer den Transfer nach Newcastle platzen lassen, obwohl sich die Vereine schon geeinigt hatten.

Und auch in letzter Konsequenz hatte die Personalie noch einmal eine Überraschung parat: Bis zuletzt waren französische Medien noch davon ausgegangen, dass PSG 36 Millionen Euro zu Ligakonkurrent Stade Reims überweisen würde, um sich die Dienste des Mittelstürmers zu sichern. Wie der Verein nun bekanntgab, handelt es sich allerdings "nur" um eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption.

Ekitike hatte sich in der vergangenen Saison mit zehn Toren in 23 Ligue-1-Spielen in den Fokus mehrerer großer Klubs geschossen. Der schlaksige Angreifer gilt als abschlussstark und hochveranlagt, machte aber auch schon durch seine kurze Zündschnur von sich reden: In seiner ersten Profisaison in Reims sah er zweimal glatt Rot. Im Pariser Starensemble wird ihm zunächst wohl nur eine Jokerrolle zufallen.