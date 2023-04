Pyrrhussieg für die Heat? Sorgen um Jimmy Butler

Der Traum der New York Knicks von den Conference Finals in der NBA hat am Sonntag einen Dämpfer bekommen. Das Team des deutschen Nationalspielers Isaiah Hartenstein verlor zu Hause mit 101:108 (55:50).

Die Knicks stehen erstmals seit zehn Jahren wieder im Halbfinale der Eastern Conference - und hatten dort zum Auftakt die Miami Heat zu Gast. Vor 19.812 Zuschauern legten die New Yorker im Madison Square Garden stark los, gewannen das erste Viertel klar mit 32:21. Doch das Niveau konnte sie nicht halten.

Die Heat, die bereits im Viertelfinale sensationell die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo ausgeschaltet hatten, glänzten vor allem defensiv, waren stark am Brett. Die Knicks hatten zudem das Problem, dass sie ohne All Star Julius Randle (Knöchelprobleme) auskommen mussten.

Der 28-Jährige hatte sich in der Regular Season Ende März gegen Miami verletzt, war dann in den Play-offs gegen Cleveland zurückgekehrt, hatte aber Mühe, seinen Rhythmus zu finden und verletzte sich dann wieder in Spiel fünf. Nun hatte man die Hoffnung, dass es womöglich für eine Rückkehr gegen die Heat reichen würde, doch das war nicht der Fall.

RJ Barrett (26 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists) und Jalen Brunson (25/5/7) sprangen dafür in die Bresche, während es der 24-jährige Hartenstein in gut 14 Minuten Einsatzzeit auf zwei Punkte brachte.

Buttler führt die Heat zum Sieg

Die Hausherren führten im dritten Viertel mit 61:53, ehe Miami einen 21:5-Zwischenspurt startete und das Blatt damit zu seinen Gunsten wendete. Vor den Augen von NFL-Superstar und dem neuem Jets-Quarterback Aaron Rodgers führte Jimmy Butler die Heat mit 25 Punkten und 11 Rebounds schlussendlich zum Sieg.

Einen Wermutstropfen mussten die Gäste aber schlucken, denn ausgerechnet Butler verletzte sich im Schlussviertel am Knöchel und musste länger behandelt werden. Der 33-Jährige spielte zwar weiter, wirkte aber angeschlagen. Es fühle sich wie ein "verstauchter Knöchel" an, sagte Butler nach Spielende.

Es bleibt abzuwarten, wie schwer sich der Forward verletzt hat und ob er in Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie am Freitag, das wieder in New York stattfindet, am Start sein wird.