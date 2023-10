Sweep verhindert: Liberty holen ersten Sieg gegen Las Vegas Aces

In der Final-Serie um die Meisterschaft in der WNBA gibt es eine vierte Partie. Die New York Liberty um die deutsche Nationalspielerin Nyara Sabally holten gegen Las Vegas den ersten Sieg.

Die New York Liberty haben in der Final-Serie der WNBA den ersten Sieg geholt und die Titelverteidigung der Las Vegas Aces zunächst verhindert - und das mit dem ersten Sieg in einem Finals-Spiel seit 1999. Damals verlor New York die Serie gegen Houston mit 1:2, seither standen die Liberty zwei weitere Male in den WNBA-Finals, ohne jedoch ein Spiel zu gewinnen.

Nun darf sich New York weiterhin Hoffnungen auf die erste Championship der Franchise-Geschichte machen. Nach den beiden Niederlagen zum Start in die Finals holte das Team mit der Berlinerin Nyara Sabally im Kader am Sonntag zu Hause ein 87:73. Sabally kam erneut erst kurz vor Schluss zum Einsatz und spielte nur knapp über eine Minute, als die Partie schon entschieden war. Dennoch hat sie aber in ihrer ersten Saison in der WNBA weiterhin die Chance auf die Meisterschaft.

Erfolgreichste Spielerin für New York war Jonquel Jones mit 27 Punkten (10/15 aus dem Feld, drunter 4/7 Dreier), Regular-Season-MVP Breanna Stewart steuerte ein Double-Double zum Erfolg bei (20 Punkte, zwölf Rebounds).

Für Las Vegas kam Kelsey Plum auf 29 Zähler. Spiel vier in der Finalserie ist in der Nacht zu Donnerstag (2.00 Uhr MESZ).