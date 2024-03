Nächster Rückschlag für die Nets: Hartenstein gewinnt Duell mit Schröder

Die Playoff-Hoffnungen der Brooklyn Nets schwinden immer mehr. Am Samstagabend kassierte das Team von Weltmeister Dennis Schröder die sechste Niederlage in Folge - und das gegen Stadtrivale New York Knicks, für die auch Isaiah Hartenstein eine gute Leistung abliefert.

Krachende Dunks, gute Arbeit an den Brettern - und ein Block gegen Dennis Schröder: Isaiah Hartenstein war einer der Garanten für den 105:93-Erfolg der New York Knicks gegen den Stadtrivalen aus Brooklyn. Der deutsche Center legte 17 Punkte und neun Rebounds auf (darunter 4 Offensiv-Rebounds), zusätzlich sammelte er vier Steals und zwei Blocks.

Dennis Schröder erwischte dagegen einen eher gebrauchten Tag zur frühen Tip-Off-Zeit am Mittag (Ortszeit). Der Kapitän des DBB-Teams kam auf neun Punkte, traf nur vier seiner 14 Versuche aus dem Feld. Wie seine restlichen Kollegen hatte auch er im Schlussabschnitt offensiv kaum mehr etwas zu melden.

Doch von vorne: Beide Teams brauchten nicht lange, um trotz der ungewohnt frühen Uhrzeit ihren offensiven Rhythmus zu finden. Knicks-Guard Miles McBride (26 Punkte, 6/12 Dreier) war im heimischen Madison Square Garden von Beginn an gut drauf, Brooklyn hielt gut dagegen. In den ersten drei Vierteln konnte sich kein Team zweistellig absetzen.

Bridges' Buzzerbeater aus der eigenen Hälfte

Einzelne Highlights hatte die Partie aber zu bieten, beispielsweise einen Block von Hartenstein bei einem Drive von Schröder - oder als Mikal Bridges (18 Punkte) einen Buzzerbeater aus der eigenen Hälfte versenkte: Zum Ende der ersten Halbzeit bekamen die Nets bei noch 1,7 Sekunden auf der Uhr den Ball. Während manche Teamkollegen schon Richtung Kabine abdrehten, schnappte sich Bridges den Ball, schickte ihn von der eigenen Dreierlinie mit Ertönen der Sirene auf die lange Reise - und traf.

Letztlich ging es mit 80:77 für die Knicks in das vierte Viertel, dann war es aber schnell Aus mit der Spannung. New York startete in den ersten Minuten des Abschnitts einen 12:0-Lauf, zu dem allein der starke Donte DiVincenzo (insgesamt 31) zehn Punkte beisteuerte. Brooklyn war komplett kalt, traf nur noch knapp 28 Prozent der Würfe im vierten Viertel. Auch Schröder (0/4 FG im Viertel) hatte Pech, ein Dreier schaute bereits in den Korb, fiel aber doch noch raus.

In dieser Phase blieb Hartenstein im deutsch-deutschen Duell ein weiteres Mal Sieger bei einem Schröder-Drive, die Nets konnten es nicht mehr eng machen. Brooklyn (26-45) verliert nach der sechsten Niederlage in Folge langsam aber sicher den Anschluss an Platz 10, der zur Teilnahme am Play-In-Turnier berechtigt und aktuell von den Atlanta Hawks (30-39) belegt wird. Die Knicks stehen mit 42 Siegen und 28 Niederlagen auf dem fünften Platz in der Eastern Conference.