New York, Cleveland und New England: Belichicks Karriere in Bildern

Der erste Titel

Auch nachdem Bledsoe wieder fit ist, hält Belichick an Brady fest und das soll sich auszahlen. In dessen erster Saison als Starter feiert New England direkt den ersten Super-Bowl-Gewinn der Franchise-Geschichte. Mit 20:17 schlagen die Patriots die "Greatest Show on Turf" um Hall-of-Fame-Quarterback Kurt Warner in Super Bowl XXXVI. AFP via Getty Images