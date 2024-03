NEW YORK CITY HANDBALL-SUMMER CAMP powered by DVAG

Das erste internationale Multi-Sport Camp mit dem Fokus auf Handball gibt es im August 2024 in New York City.

In New York dreht sich im August ein Camp um den Handball. DVAG

Das Jahr 2024 verspricht ein außergewöhnliches Ereignis für junge Sportbegeisterte: das erste internationale Multi-Sport Camp mit dem Fokus auf Handball in New York City. Vom 3. bis 11. August dieses Jahres findet diese besondere Veranstaltung statt, unterstützt durch eine Kooperation zwischen Teamplay-Sports, dem New York City Handball Club und der Deutschen Vermögensberatung (DVAG).

Was beinhaltet das NYC-Handball Camp?

Für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren bietet dieses Camp eine einzigartige Gelegenheit, ihre sportlichen Fähigkeiten zu verbessern und von den Erfahrungen renommierter Handballprofis wie Ljubomir Vranjes, Kim Ekdahl du Rietz oder der deutschen Rekordnationalspielerin Grit Jurack und dem langjährigen Bundesligamanager Thorsten Storm zu lernen.

Unter der Leitung professioneller Trainerinnen und Trainer werden die Teilnehmer nicht nur intensives Training erleben, sondern auch Einblicke in die Welt des Handballsports und die erfolgreichen Karrieren der Coaches erhalten.

Neben dem sportlichen Training bietet das Camp natürlich auch die Möglichkeit, die faszinierende Metropole New York City zu erkunden. Geplante Sightseeing-Touren ermöglichen den Teilnehmern, die kulturellen und historischen Highlights der Stadt zu entdecken und unvergessliche Erinnerungen in BIG Apple zu sammeln.

Wie kann ich mich anmelden?

Die Anmeldung zum internationalen Multi-Sport Camp steht allen interessierten Jugendlichen offen und erfolgt über die offizielle Landingpage. Dort finden sich auch weitere Informationen zum Programm.

» alle Informationen rund um das NYC-Handball Camp