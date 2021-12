Waddle packt zu: Dolphins gewinnen auch das siebte Spiel in Serie

Der beeindruckende Siegeszug der Miami Dolphins hat im Monday Night Game von Week 16 seine Fortsetzung gefunden.

20:3 in New Orleans und damit der bereits siebte Sieg nacheinander - die Miami Dolphins beißen sich im Kampf um die Play-off-Tickets weiter fest. Das Team aus Florida verbesserte seine Bilanz durch den Auswärtserfolg auf 8:7, während die Saints auf 7:8 abfielen.

Die Hausherren hatten aufgrund einiger Corona-Fälle große Probleme. Das unterstreicht ein Wert des Statistik-Portals "Next Gen Stats": Demnach standen bei New Orleans bereits 57 unterschiedliche Spieler in der Startformation und damit mehr als bei jedem anderen Konkurrenten. Das sollte sich auswirken, rasch gerieten die Saints mit 0:10 in Rückstand. Im zweiten Viertel gelang ein Field Goal, doch mehr Punkte kamen nicht auf die Anzeigetafel.

Zehn Mal Tua auf Waddle - Book muss Lehrgeld zahlen

Dolphins-Quarterback Tua Taigovaloa reichten 198 Yards Raumgewinn durch seine Pässe (1 TD/1 INT), um seine Farben zum Sieg zu führen. Sein Lieblings-Receiver war Jaylen Waddle mit zehn gefangenen Pässen für 92 Yards, inklusive Touchdown zum 17:3 im dritten Viertel. Für die Führung zum 7:0 hatte Nik Needham mit einem Interception Return über 28 Yards in die Endzone der Saints gesorgt. Deren Rookie-Spielmacher Ian Book kam gehörig unter die Räder: zwei Interceptions und stattliche acht Sacks ließen den jungen QB nicht zur Ruhe kommen, der sich am Ende mit 135 Yards Raumgewinn durch lediglich zwölf erfolgreiche Pässe zufrieden geben musste.

