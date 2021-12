Pollards Sprint legt Grundstein zum Cowboys-Sieg

Die Dallas Cowboys haben mit ihrem achten Sieg im zwölften Spiel die Play-off-Ambitionen unterstrichen. Die Saints befinden sich im freien Fall.

Mit 27:17 setzte sich Dallas (8:4 Siege) bei den New Orleans Saints durch und behauptete nach zuvor drei Niederlagen in vier Spielen den Platz an der Sonne in der NFC East mit klarem Vorsprung vor Washington (5:6), Philadelphia (5:7) und den New York Giants (4:7). Für die Saints sieht es nach dem fünften verlorenen Spiel in Serie düster aus: In der NFC South liegt das Team mit einer Bilanz von 5:7 deutlich hinter Meister Tampa Bay (8:3). Letztmals hatte New Orleans im Jahr 2005 fünf Partien am Stück abgegeben.

Für den Höhepunkt des Auftaktspiels zu Week 13 sorgte Dallas' Tony Pollard. Im dritten Viertel lief er 58 Yards zum Touchdown und brachte die Cowboys mit 20:10 in Führung.

Hills erster Start mit bitterem Beigeschmack

In den letzten sechseinhalb Minuten glückten der Verteidigung der Texaner gleich drei Interceptions gegen den Saints-Quarterback Taysom Hill. Daraus resultierte ein "Pick 6" von Defensive Tackle Carlos Watkins zum 27:10 - die Entscheidung. Für Hill war es ein bemerkenswert bitteres Spiel: Bei seinem ersten Start in dieser Saison schaffte er zwar 101 Yards Raumgewinn mit dem Ei in der Hand, leistete sich jedoch bei zwei Touchdown-Pässen (264 Passing Yards) insgesamt gleich vier Interceptions.

Hills Gegenüber Dak Prescott spielte solide. 238 Yards überbrückten seine 26 erfolgreichen Pässe, einem TD standen eine Interception und ein Sack gegenüber.

Die Cowboys hatten die Reise nach New Orleans ohne ihren Cheftrainer Mike McCarthy antreten müssen, der wie fünf Assistenztrainer positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Für McCarthy übernahm der Defensivkoordinator Dan Quinn.