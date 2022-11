Jackson führt die Ravens zum Sieg über die Saints

Die Baltimore Ravens haben das Monday Night Game gegen die New Orleans Saints klar für sich entschieden. Lamar Jackson glänzte mit Pässen und Läufen.

Beim 27:13 in New Orleans wurden die Ravens ihrer Favoritenrolle gerecht und verbesserten ihre Bilanz in Woche 9 der NFL-Saison auf sechs Siege bei drei Niederlagen. Damit ist der Ex-Champion Spitzenreiter der AFC North, knapp vor Vizemeister Cincinnati (5:4). Die Saints fielen ihrerseits auf 3:6 ab und sind Dritter in der schwachen NFC South, knapp hinter den führenden Franchises der Tampa Bay Buccaneers und Atlanta Falcons (beide 4:5).

Quarterback Lamar Jackson war erwartungsgemäß einer der Protagonisten in diesem Monday Night Game. Der Strippenzieher der Ravens sammelte im Superdome zu New Orleans 133 Yards mit zwölf erfolgreichen Pässen und steuerte im ersten Viertel einen 24-Yard-Touchdown-Pass auf Isaiah Likely zum 7:0 bei. Am Boden versuchte Jackson elf Mal sein Glück und überbrückte 82 Yards. Running Back Kenyan Drake steuerte zwei weitere Touchdowns nach Läufen bei.

Dalton kommt erst am Ende durch

Die Saints kamen durch ihren Spielmacher Andy Dalton (19/29, 210 Yards, 1 TD, 1 INT) erst am Ende des einseitigen Spiels in die Endzone. Sein Pass auf Juwan Johnson über 41 Yards brachte vier Minuten vor Schluss das Endergebnis. Saints-Running-Back Alvin Kamara blieb mit seinen Läufen häufig in der starken Defense der Ravens und am Ende bei mageren 30 Yards stecken.