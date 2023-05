Schmid unbezwingbar: Devils schalten Rangers aus

Die New Jersey Devils haben die zweite Runde der NHL-Play-offs komplettiert. In Spiel sieben fanden die New York Rangers vor allem gegen Akira Schmid kein Mittel.

Weiße Weste in Spiel sieben: Akira Schmid. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die New Jersey Devils sind als letztes Team ins Viertelfinale der NHL-Play-offs eingezogen. Im entscheidenden siebten Spiel der Erstrundenserie gegen die New York Rangers holte das Team am Montagabend (Ortszeit) im heimischen Newark einen 4:0-Sieg gegen die Nachbarn aus Manhattan. Im Halbfinale der Eastern Conference warten nun die Carolina Hurricanes, das erste Spiel steht am Mittwoch in Raleigh/North Carolina an.

Matchwinner im entscheidenden Duell des "Battle of the Hudson" war der junge Schweizer Goalie der Devils. Akira Schmid (22) parierte alle 31 Schüsse auf sein Tor und zeigte einige spektakuläre Saves. Den Bann vor dem gegnerischen Tor brach schließlich Michael McLeod im Mitteldrittel mit einem Unterzahltor (30.). Tomas Tatar erhöhte wenige Minuten später auf 2:0.

Die vor der Saison nicht allzu hoch gehandelten Devils, die mit 52 Hauptrunden-Siegen einen Franchise-Rekord aufgestellt hatten, gewannen somit erstmals seit 2012 wieder eine Play-off-Serie.

Draisaitl und Grubauer am Mittwoch und Donnerstag

Im Westen stehen Superstar Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers und Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken ebenfalls in der nächsten Runde. Die Kraken spielen in der Nacht zu Mittwoch ihre erste Partie gegen die Dallas Stars, die Oilers sind einen Tag später mit ihrem ersten Spiel gegen die Vegas Golden Knights an der Reihe.